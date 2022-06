Κοινωνία

Δίωξη Ναρκωτικών: καθημερινοί οι έλεγχοι στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απέδωσαν οι έλεγχοι που έγιναν τις προηγούμενες εβδομάδες, σε διάφορες περιοχές στην “καρδιά” της πρωτεύουσας.

Σε ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρονται τα εξής:

«Ειδικές δράσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών σε δημόσιους χώρους και τη δημιουργία εστιών συγκέντρωσης τοξικοεξαρτημένων ατόμων, σε περιοχές του κέντρου των Αθηνών.

Οι ειδικές αυτές δράσεις εκτείνονται στο κέντρο των Αθηνών και ειδικότερα στις οδούς πέριξ των περιοχών της πλατείας Ομονοίας, πλατείας Βάθης (sic), πλατείας Κλαυθμώνος, πλατείας Μεταξουργείου, πλατείας Μοναστηρακίου, Σταθμού Λαρίσης, Προπυλαίων Πανεπιστημίου Αθηνών και Εθνικού Θεάτρου.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων, από την 1η Μαΐου 2022 μέχρι την 2α Ιουνίου 2022:

πραγματοποιήθηκαν

812 έλεγχοι ατόμων

120 προσαγωγές

32 συλλήψεις για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών

κατασχέθηκαν:

ηρωίνη βάρους 19,1 γραμμαρίων

κάνναβη βάρους 2 γραμμαρίων

521 ναρκωτικά δισκία

υγρή μεθαδόνη βάρους 350 γραμμαρίων

μεθαμφεταμίνη βάρους 3,8 γραμμαρίων

Οι ειδικές δράσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».

Ειδήσεις σήμερα:

Σακίρα - Πικέ: Ποια είναι η γυναίκα που μπήκε ανάμεσά τους (εικόνες)

Σκοτώθηκε επιστρέφοντας από την βάπτιση του εγγονιού της

Πισπιρίγκου: η “άγνοια” του Δασκαλάκη, το αίμα της Τζωρτζίνας και η εκταφή της Μαλένας