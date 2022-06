Οικονομία

Θεσσαλονίκη: συλλήψεις για ηχορρύπανση από κλαμπ και κέντρα διασκέδασης

Μπαράζ από ελέγχους τις βραδινές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, έγιναν σε πολλά μαγαζιά.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρονται τα εξής:

"Η αυξημένη πληθυσμιακή συγκέντρωση στις πόλεις και η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, έχει αναπόφευκτα υποβαθμίσει, ποικιλοτρόπως, το αστικό περιβάλλον αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών, εισάγοντας ως σοβαρή ενόχληση, τον θόρυβο.

Με στόχο, λοιπόν, τη μείωση της στάθμης θορύβων, η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ενεργεί ηχομετρήσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι έλεγχοι είναι συστηματικοί, διενεργούνται καθ΄όλο το 24ωρο και σε εβδομαδιαία βάση.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, βραδινές ώρες χθες (03-06-2022) έως και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (04-06-2022), συνελήφθησαν έντεκα (11) άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, σε ισάριθμα καταστήματα, στερεοφωνικά συγκροτήματα με ενισχυτή, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα να διατρέχει κίνδυνο η Δημόσια υγεία των πελατών και να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

