Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε και το Σάββατο η μακάβρια λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Το Σάββατο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 3.313 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική καταγράφονται συνολικά 2.040 κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 178 μολύνσεις.

Τριψήφιες νέες μολύνσεις καταγράφονται ακόμη στο Ηράκλειο, όπου επιβεβαιώθηκαν ακόμη 100 κρούσματα τις προηγούμενες 24 ώρες.

Η γεωγραφική κατανομή με τα νέα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

