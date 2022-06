Πολιτική

Δένδιας: Εμείς δείχνουμε χάρτες με προκλήσεις, δεν “ζωγραφίζουμε... φαντασιοπληξίες”

Για κινήσεις της Τουρκίας που φανερώνουν την πρόθεση κλιμάκωσης του τουρκικού αναθεωρητισμού έκανε λόγο ο υπουργος Εξωτερικών.



Το μήνυμα πως «απέναντι στην έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας απαντάμε με σύνεση και ψυχραιμία, επιλέγοντας πώς και πότε θα απαντήσουμε», στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «εμείς δείχνουμε στους χάρτες τα σημεία της τουρκικής παραβατικότητας, δεν "ζωγραφίζουμε" στους χάρτες του Αιγαίου, αλλάζοντας τα σύνορα ανάλογα με τη φαντασιοπληξία της στιγμής». Κινήσεις που θα ήταν απλώς γραφικές, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνες, διαμηνύει εξίσου.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Παραπολιτικά, ο Νίκος Δένδιας διαπιστώνει πως η ακραία ρητορική της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας και οι προκλητικές συμπεριφορές στο Αιγαίο, με υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, φανερώνουν την πρόθεση κλιμάκωσης του τουρκικού αναθεωρητισμού.

Στο αντίποδα, καθιστά σαφές πως η Ελλάδα προτάσσει τα σωστά επιχειρήματα, όχι κάνοντας κινήσεις εντυπωσιασμού, δεν παρασύρεται σε μια στείρα αντιπαράθεση, ενισχύει τους δεσμούς διμερώς με στρατηγικούς εταίρους, όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία αλλά και με άλλους, ενώ παράλληλα ενημερώνει τακτικά το σύνολο των συμμάχων και εταίρων για την απαράδεκτη τουρκική συμπεριφορά και υπογραμμίζει «προς όλες τις κατευθύνσεις ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά συμφέροντά μας εναντίον οιασδήποτε απειλής».

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών επαναλαμβάνει πως η Ελλάδα είναι υπέρ ενός εποικοδομητικού διαλόγου με την Τουρκία, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. «Και το εννοούμε αυτό. Δεν είμαστε εμείς, όμως, αυτοί που κάθε μέρα κόβουμε τις ελάχιστες πλέον γέφυρες επικοινωνίας και προβαίνουμε σε προκλητικές κινήσεις».

Επιπλέον, τονίζει εκ νέου πως η πλευρά της Τουρκίας, με τις τοποθετήσεις της τον τελευταίο καιρό, εκτίθεται διεθνώς, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να πείθει ακόμα και τους πιο δύσπιστους ότι η τουρκική επιθετικότητα είναι μια πραγματικότητα.

Ερωτηθείς για τις επικρίσεις της τουρκικής πλευράς αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα έχει φερθεί και φέρεται σε μουσουλμάνους, ο Νίκος Δένδιας απαντά πως είναι στα όρια του παραλόγου να συζητάμε για τον τρόπο που συμπεριφέρεται η Ελλάδα στα μουσουλμανικά μνημεία στην επικράτειά της, αν αναλογιστούμε ότι μόλις πριν δύο χρόνια, με απόφασή της η Τουρκία άλλαξε το καθεστώς της Αγίας Σοφίας, μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, μετατρέποντάς την σε τζαμί, υπερηφανευόμενη μάλιστα, γι’ αυτό, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις και ανησυχίες. «Ενώ, έκτοτε, καταγράφονται, όλο και συχνότερα, και μάλιστα και από τους ίδιους τους Τούρκους ειδικούς, περιπτώσεις επανειλημμένων βανδαλισμών επί του μνημείου» προσθέτει. Παράλληλα, καθιστά σαφές πως η Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης αντίληψης για τον πολιτισμό, σέβεται την πολιτιστική και θρησκευτική της κληρονομιά, από όποια ιστορική περίοδο και αν προέρχεται, τη συντηρεί και την προβάλλει, υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο Δεκέμβριο επισκέφθηκε το θρησκευτικό κέντρο των Αλεβιτών στον Βόρειο Έβρο, που είναι γνωστό ως ο Τεκές της Ρούσσας, όπου παρέθεσε δείπνο από κοινού στους μητροπολίτες της Θράκης και στους τοποτηρητές μουφτήδες. Όσον αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για Έλληνες πολίτες, που απολαμβάνουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες στη χώρα, «κάτι για το οποίο δεν μπορεί να μας ψέγει κανείς». Η άνθηση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, άλλωστε, σε αντίθεση με ό,τι έχει συμβεί στην ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο είναι αδιάψευστος μάρτυρας, σημειώνει.

Σχετικά με την επικείμενη συνάντησή του στην Αθήνα με την υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, ο Νίκος Δένδιας αφού σημειώνει πως ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον καγκελάριο της Γερμανίας, στην πρόσφατη συνάντηση, αναλυτικά για την τουρκική προκλητικότητα καθώς και για την επιθετική ρητορική της γειτονικής χώρας, γνωστοποιεί πως προτίθεται να θέσει κατά τρόπο ξεκάθαρο στη Γερμανίδα ομόλογό του τα ζητήματα αυτά. «Και βεβαίως αναμένουμε από τη Γερμανία, όπως και από το σύνολο των Ευρωπαίων εταίρων μας, να δείξουν την απαραίτητη αλληλεγγύη τόσο προς την Ελλάδά όσο και προς την Κύπρο» επισημαίνει. Εξάλλου, υπενθυμίζει πως η Ελλάδα έχει εκφράσει τη συμπαράστασή της και την αλληλεγγύη προς τους εταίρους της, όταν αυτοί δέχονται εξωτερικές απειλές, προσθέτοντας πως «είναι γεγονός ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις ορισμένων εξ αυτών δεν μας ικανοποιούν αρκετά» και πως είναι σαφές ότι δεν μπορούν να βάζουν στο ίδιο καλάθι θύτη και θύμα. Αναφερθείς στις πρόσφατες δηλώσεις του Γερμανού κυβερνητικού εκπροσώπου, επισημαίνει πως οι συνεχείς επαφές αποδίδουν αποτελέσματα, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η αλλαγή στάσης των εταίρων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εν μια νυκτί και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια των σχέσεων και σε προσωπικό επίπεδο.

Ερωτηθείς για τον σχεδιασμό σχετικά με την ενδεχόμενη επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Κρητικό ή και στο Αιγαίο Πέλαγος, ο Νίκος Δένδιας επαναλαμβάνει πως η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει οπουδήποτε και οποτεδήποτε θέλει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά ότι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας αποτελεί απαραβίαστη αρχή για τη χώρα μας, και τονίζει πως η χώρα μας ασκεί πλήρως τα δικαιώματά της έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειάς της και την εμπέδωση συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή.

Σε ερώτηση για το πότε θα υπογραφεί το συνυποσχετικό με την Αλβανία για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σχετικά με την οριοθέτηση της ΑΟΖ, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα Τίρανα συζήτησε με την αλβανική πλευρά «πώς θα επιταχύνουμε τη νομική διαδικασία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταθέσουμε, το συντομότερο δυνατόν, το συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο, κλείνοντας μια εκκρεμότητα ετών». Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει, «δίνουμε ένα σαφές παράδειγμα στο σύνολο των κρατών της ευρύτερης περιοχής για το πώς πρέπει να επιλύονται οι διαφορές μεταξύ κρατών. Πάντα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Δικαίου της Θάλασσας». Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει την πρόσφατη συμφωνία Ιταλίας-Κροατίας, η οποία βασίστηκε αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, επισημαίνει. Απαντώντας επίσης σε ερώτηση για το πώς κρίνει το γεγονός ότι η ομόλογος του της Αλβανίας έθεσε ξαφνικά θέμα «περιουσίας Τσάμηδων», ο υπουργός Εξωτερικών επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι η Ελλάδα συζητά αποκλειστικά θέματα που υφίστανται, όχι μη υπαρκτά ζητήματα. «Και αυτό, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, δεν ισχύει για τις σχέσεις μας μόνο με την Αλβανία, αλλά και με τις λοιπές γειτονικές χώρες» προσθέτει.

Σε ερώτηση αν υπάρχει αυτή τη στιγμή συνεννόηση με την αντιπολίτευση για τα μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ο υπουργός Εξωτερικών απαντά πως θέλει να πιστεύει ότι υπάρχουν περιθώρια. «Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος που στα τρία σχεδόν χρόνια, που υπηρετώ ως υπουργός Εξωτερικών, επιδιώκω σταθερά τον διάλογο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είμαι πάντοτε έτοιμος να τα ενημερώσω για κάθε θέμα αρμοδιότητας του υπουργείου, να συζητήσω μαζί τους, να ακούσω τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους. Διότι, σε τελική ανάλυση, αυτό επιτάσσει η φύση των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε» αναφέρει.

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα της κατάληψης δυο πλοίων με ελληνική σημαία από τις ιρανικές αρχές, ο Νίκος Δένδιας τονίζει ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των διεθνών κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας, που θέτει σε κίνδυνο την απρόσκοπτη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου, αναφέροντας ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε διπλωματικό επίπεδο. «Για μας, αυτή τη στιγμή, πρώτιστο μέλημά μας είναι να διασφαλίσουμε την υγεία, ασφάλεια και άμεση επιστροφή των πληρωμάτων στην Ελλάδα και επ’ αυτού εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία και συντονισμό με τον ομόλογό μου της Κύπρου, τον κύριο Κασουλίδη, αλλά και με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» σημειώνει καταληκτικά.

