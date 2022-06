Κοινωνία

Έγκλημα στην Αίγινα: Η Μαρία Μπονίκου έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ήταν η ηθοποιός που δολοφονήθηκε στο σπίτι της. Ως ύποπτος έχει προσαχθεί ο γιός της. Η ανάρτηση του προέδρου του ΣΕΗ για την τραγική απώλεια της φίλης και συνεργάτιδάς του.

Η ηθοποιός Μαρία Μπονίκου είναι το θύμα της άγριας δολοφονίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Αίγινα.

Η 73χρονη εντοπίστηκε αρχικά από μία γειτόνισσά της κι έπειτα από τις αρχές, μέσα σε μία «λίμνη» αίματος. Έφερε πολλά τραύματα από μαχαίρι και βρέθηκε πεσμένη μπρούμυτα, με μία σακούλα στο κεφάλι.

Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι της αλλά ούτε εικόνα έρευνας, οδήγησε τους αστυνομικούς να στραφούν στην αναζήτηση του γιου της, ως βασικού υπόπτου για τη δολοφονία της γυναίκας.

Πρόκειται για έναν άνδρα με βαριά ψυχιατρικά προβλήματα, τον οποίο εντόπισαν οι αστυνομικοί και προσήγαγαν, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά.

Νωρίτερα, η Αστυνομία είχε ειδοποιηθεί γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα για διατάραξη κοινής ησυχίας επειδή ακουγόταν φασαρία από το σπίτι.

Ο πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησής του στο facebook δηλώνει συγκλονισμένος από τον χαμό της ηθοποιού:

«Συγκλονισμένος έμαθα μόλις για την δολοφονία της φίλης μου ηθοποιού Μαρίας Μπονικου…. Ένα γλυκό κορίτσι που ξεκίνησε στην δύση του Ελληνικού κινηματογράφου.. Μια υπέροχη φωνή στην ελληνική μεταγλώττιση όπου μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο Μάνο Βενιερη συνεργαστήκαμε 30 χρόνια.. Μια λάτρις της Αρχαίας Ελλάδας. Μαρία μου».

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: η “άγνοια” του Δασκαλάκη, το αίμα της Τζωρτζίνας και η εκταφή της Μαλένας

Κοζάνη - Τροχαίο: Πέθανε ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά μαζί με τον πατέρα του

Κορονοϊός: 3313 νέα κρούσματα το Σάββατο