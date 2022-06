Κοινωνία

Φωτιά στο Πανόραμα της Βούλας - Δόθηκε εντολή εκκένωσης

Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο Πανόραμα της Βούλας.

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Γλυφάδα επεκτάθηκε και πλέον και κατακαίει στο Πανόραμα της Βούλας, με τα πρώτα σπίτια και αυτοκίνητα να έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκκενώσει τις κατοικίες τους πριν από τις 17:00.

Οι κάτοικοι στο Πανόραμα της Βούλας έλαβαν μήνυμα από το 112 στο κινητό τους και έχουν όλοι συγκεντρωθεί στην πλατεία Άλσους, όπου βρίσκονται άνθρωποι του Δήμου, αλλά και εθελοντές.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, μόνο ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να είναι καλή.

Επιπλέον, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάντος, σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, δύο ηλικιωμένοι που αγνοούνταν, έχουν βρεθεί και είναι εκτός κινδύνου και καλά στην υγεία τους.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, εξήγησε ότι, η φωτιά έφτασε στο Πανόραμα από το ρέμα Χλόη, το οποίο και κατάκαιε προτού επεκταθεί στον αστικό ιστό. Το ότι η φωτιά είναι σε ρέμα, είναι που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών, αφού μπορούν να επιχειρήσουν για την κατάσβεση μόνο ενεάριες δυνάμεις.

Επί τόπου, ωστόσο, βρίσκονται και ισχυρές επίγειες δυνάμεις, που επιχειρούν μέσα στις γειτονιές του Πανοράματος, με τη συμβολή των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και των εθελοντών.

Στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει τις συνθήκες. Αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει ήδη τα σπίτια τους.

«Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η ένταση του ανέμου», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Αρτοποιός, εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, περιγράφοντας τη μάχη που δίνουν στο σημείο της φωτιάς οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυρκαγιάς στην Γλυφάδα, συνολικά επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζ/ρων τμημ. και 20 οχμτα. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 6 Α/Φ, 3 Ε/Π καθώς & 1 Ε/Π για εναέριο συντονισμό. Επίσης κινητοποιήθηκε 1 Ε/Π του Ε.Σ. Συνδρομή εθελοντές πυρ/στες & ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 4, 2022

'Οπως παραδέχθηκε σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Γλυφάδας, κ.Παπανικολάου, η φωτιά ξεκίνησε από μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ και κατέκαψε χαμηλή βλάστηση στη Γλυφάδα. Εκεί η φωτιά έχει σβήσει, ωστόσο, στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, υπό το φόβο αναζωπύρωσης.

Ισχυρές είναι οι δυνάμεις πρόληψης και στον Υμηττό, υπό το φόβο επέκτασης της φωτιάς προς την πλαγιά που οδηγεί στα Μεσόγεια.





