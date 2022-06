Κόσμος

Ερντογάν: στην Ελλάδα συνωστίζονται τρομοκράτες

Τι ανέφερε ο τούρκος πρόεδρος σε νέα απίθεση κατά της χώρας μας.

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε σύνοδο του κόμματός του στην Άγκυρα.

Πιο συγκεκριμένα ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε:

"Στην Ελλάδα επέτρεψαν την εγκατάσταση 9 αμερικανικών βάσεων και οι τρομοκράτες συνωστίζονται.



Μίλησα χθες με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ για το θέμα της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Ενώ στην Γαλλία συνωστίζονται οι τρομοκράτες, ενώ στην Γερμανία συνωστίζονται οι τρομοκράτες, ενώ στην Ολλανδία συνωστίζονται οι τρομοκράτες, ενώ στην Ελλάδα επέτρεψαν την ίδρυση 9 αμερικανικών βάσεων και ενώ οι τρομοκράτες συνωστίζονται, να μην περιμένουν από εμάς να κάνουμε το ίδιο λάθος".

