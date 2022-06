Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Είχε στο διαμέρισμά του ναρκωτικά και διαβατήρια (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και δεκάδες διαβατήρια έκρυβε μέσα στο διαμέρισμά του ένας άνδρας, ο οποίος και συνελήφθη.

Ένας 50χρονος αλλοδαπός κινεζικής καταγωγής συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, την Πέμπτη 2 Ιουνίου στην περιοχή της Ομόνοιας, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στον 50χρονο βρήκαν την κατοχή του μια συσκευασία με 50,5 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και το χρηματικό ποσό των 1.970 ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διακινεί συστηματικά ναρκωτικές ουσίες και εντοπίσθηκε, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, το διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε για την αποθήκευση των ναρκωτικών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κάνναβης βάρους 12 κιλών και 765 γραμμαρίων

κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη βάρους 565,5 γραμμαρίων

59 διαβατήρια αλλοδαπών αμφιβόλου γνησιότητας

ζυγαριά ακριβείας

ξιφολόγχη

αναδιπλούμενος σουγιάς

συσκευή ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων

εκτυπωτής

2 σφραγίδες

5 κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

