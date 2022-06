Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: όχι σε συνομιλίες με τη Μόσχα μέχρι να υποχωρήσουν οι ρωσικές δυνάμεις

Το Κίεβο κάνει λόγο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων όταν οι ρωσικές δυνάμεις υποχωρήσουν.

Το Κίεβο ανέφερε σήμερα ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα να διαπραγματευτεί με την Μόσχα έως ότου οι ρωσικές δυνάμεις υποχωρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο προς τα σύνορα της Ουκρανίας με την Ρωσία.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές όταν ρωτήθηκε σχετικά με μια προσφορά του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να μεσολαβήσει για συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«...Μέχρι να λάβουμε τα όπλα στο σύνολο τους, έως ότου ενισχύσουμε τις θέσεις μας, έως ότου απωθήσουμε (τις ρωσικές δυνάμεις) όσο το δυνατόν πιο πίσω στα σύνορα της Ουκρανίας, δεν υπάρχει κανένα νόημα να διεξάγουμε διαπραγματεύσεις», είπε ο Ποντόλιακ σε τηλεοπτική μετάδοση.

Ο Μακρόν, ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει τον διάλογο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, δήλωσε ότι η Δύση δεν πρέπει να ταπεινώνει τη Ρωσία, ώστε να μπορεί να κρατήσει τις πόρτες ανοιχτές για μια λύση που θα επιτευχθεί μέσω της διπλωματίας.

Η Ουκρανία, η οποία λέει ότι η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει περίπου το 20% του εδάφους της, λαμβάνει τώρα πιο ισχυρά όπλα από τη Δύση.

Χθες ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών, ο Νταβίντ Αραχάμια δήλωσε πως η Ουκρανία θέλει να ενισχύσει τις στρατιωτικές της θέσεις στο πεδίο με τη βοήθεια νέων παραδόσεων όπλων από τη Δύση πριν επανεκκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

Μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραδώσουν στην Ουκρανία συστήματα πυραύλων ακριβείας HIMARS που θα της επιτρέψουν να πλήξει ρωσικές θέσεις από μεγαλύτερη εμβέλεια.

