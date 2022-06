Κοινωνία

Προπονητής πολεμικών τεχνών στον ΑΝΤ1: σκευωρία οι καταγγελίες για ασέλγεια σε παιδιά

Ο 46χρονος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστηρίζει ότι όσα ακούγονται σε βάρος του, αποτελούν προϊόν πλεκτάνης απο ανταγωνιστή του.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Είναι όλα ψέματα» δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο προπονητής Πολεμικών Τεχνών από την Κρήτη που κατηγορείται από οκτώ αθλητές του για ασέλγεια.

Ο 46χρονος ο οποίος δηλώνει ότι όλα είναι μια πλεκτάνη από ανταγωνιστές του, κρατείται στις αρχές μετά την ποινική δίωξη σε βάρος του, καθώς την Δευτέρα πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ οι γονείς μιλώντας στον σταθμό μας περιγράφουν τις σοκαριστικές σκηνές με τον προπονητή που τους περιέγραψαν τα παιδιά τους.

«Ο γιός μου δεν θέλει να μιλήσει, η ψυχολογία του είναι χάλια…», δήλωσε πατέρας θύματος, ενώ μητέρα θύματος είπε πως, το παιδί της «…τότε ήταν 12 χρονών, τον είχε βάλει και του έκανε μασάζ…»

«Έχουμε χάσει τον ύπνο μας…», επεσήμανε ο πατέρας.

Ανάστατοι οι γονείς των αθλητών του 46χρονου προπονητή πολεμικών τεχνών από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος καταγγέλλεται από 8 αθλητές του για ασέλγεια. Σύμφωνα με τις καταγγελίες ο προπονητής φέρεται να συμπεριφερόταν προσβλητικά και υποτιμητικά, ενώ τους έβαζε να του κάνουν μασάζ, όταν ο ίδιος – όπως κατηγορείται- παρακολουθούσε με τα εσώρουχα πορνό στο κινητό του.

«Στο παιδί του είχε ασκήσει πολύ bullying και εγώ που ήμουν μπροστά και μιλούσε άσχημα και σκληρές τιμωρίες και τιμωρίες. Άμα τον κατηγορούσανε τους έβαζε μετά τιμωρίες. Κάποια στιγμή τον είχε βάλει και του είχε κάνει μασάζ, σε κάποιο σεμινάριο που εμείς δεν ήμασταν παρόν», δήλωσε η μητέρα του προπονητή.

Όλα αποκαλύφθηκαν όταν οκτώ αθλητές του πήγαν σε αστυνομικό τμήμα του Λασιθίου και κατήγγειλαν τον προπονητή τους.

Αμέσως οι Αρχές ειδοποίησαν όλους τους γονείς των αθλητών του προπονητή ώστε να μιλήσουν άμεσα με τα παιδιά τους. Όποια είχαν πέσει θύμα ασέλγειας, έπρεπε να μεταβούν άμεσα στις αρχές.

«Οι αστυνομικοί μου είπαν «να ρωτήσεις το παιδί και αν ήταν (ο προπονητής) γυμνός στο κρεβάτι και αν έχει κάνει αυτά και αυτά». Πήγα, ρώτησα το παιδί και μου λέει «ναι, και εμένα με είχε βάλει κτλ». Πότε σε έβαλε εσένα, λέει «με είχε βάλει όταν είχαμε πάει σε ένα κάμπινγκ», που ήταν για παιδιά. Και εκεί τον είχε βάλει και του τα έκανε», σημειώνει ο πατέρας του προπονητή.

Ο Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ασέλγεια σε βάρος των επτά αγοριών και του ενός κοριτσιού – ανάμεσά τους και ανήλικα. Ο 46χρονος προπονητής, μέσω του δικηγόρου του, αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος του είναι υποκινούμενες από ανταγωνιστή στο χώρο των πολεμικών τεχνών

«Είμαι απογοητευμένος για όλα αυτά τα ψέματα που αναφέρονται σε βάρος μου. Δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα και σε κανέναν. Είμαι ο μόνος προπονητής στο συγκεκριμένο άθλημα που έχω οδηγήσει με σκληρή δουλειά τόσα παιδιά σε πανελλήνιες και παγκόσμιες διακρίσεις και χρυσά μετάλλια και για αυτό προσπαθεί να σπιλώσει το όνομά μου ο ανταγωνισμός. Όμως η αλήθεια είναι μπροστά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κατηγορούμενος, μέσω του δικηγόρο του, Βαγγέλη Στρατουδάκη, ο οποίος υποστηρίζει ότι, «όλες οι καταγγελίες προέρχονται από ανταγωνιστή που έχει πάρει τους αθλητές του εντολέα μου και έτσι υποκινήθηκαν για να κάνουν αυτές τις καταγγελίες».

«Τα παιδιά τον ξέρουν. Τα παιδάκια πήγανε στο τμήμα και είπανε ότι «αυτά μας κάνει». Είναι δυνατόν να πείσουμε οκτώ παιδάκια, τα 5 που είναι ανήλικα, να βάλουμε 13χρονα παιδάκια να πάνε να λένε τέτοια πράγματα στο τμήμα, ότι ασελγούσε πάνω τους; Μα, τα 4 παιδάκια που πήγανε και τον κάνανε καταγγελία ήταν μέχρι προχθές στο γυμναστήριό του, ήταν δάσκαλός τους. Το έμαθε ο μπαμπάς και πήγε την επόμενη ημέρα στον εισαγγελέα».

Ο 46χρονος προπονητής πολεμικών τεχνών αναμένεται την Δευτέρα να απολογηθεί ενώπιων του ανακριτή.

