Κοινωνία

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο πύρινο μέτωπο στην Αττική, αυτήν τη φορά στον Κουβαρά Αττικής.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου σε χορτολιβαδική έκταση στον Κουβαρά Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου, σημείωσε ότι, δεν απειλούνται σπίτια, η φωτιά δεν είναι μεγάλη και σύντομα θα έχει αντιμετωπιστεί.

Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά στο Πανόραμα Βούλας, όπου έχουν εκκενωθεί τα σπίτια, κάποια από τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από τις φλόγες.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά του Κουβαρά παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Αυτήν την ώρα στο τόπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση επί της οδού Ομήρου στον Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 4, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βραζιλία: Στις φλόγες φορτηγό και αυτοκίνητο (βίντεο)

Άρτα: πέθανε από τσίμπημα σφήκας

Σακίρα και Πικέ ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους