ΟΝΝΕΔ: Νέος πρόεδρος ο Ορφέας Γεωργίου

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ που εξελέγει.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής υποψηφιοτήτων για τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, τα μέλη της κεντρικής επιτροπής και τους εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Κατόπιν συνεδρίασης της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής του 13ου συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ διαπιστώθηκε ότι μόνη υποψηφιότητα για την προεδρία της ΟΝΝΕΔ είναι αυτή του Ορφέα Γεωργίου, του οποίου η υποψηφιότητα υπογράφηκε από το 88,6% των συνέδρων. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 35 εδ. γ' του κανονισμού λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, το οποίο ορίζει ότι «σε περίπτωση που ο αριθμός υποψηφιοτήτων ισούται με τον αριθμό των υπό εκλογή θέσεων, δεν πραγματοποιείται εκλογική διαδικασία αλλά ο/η υποψήφιος/α ή οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται από την αρμόδια για την εν λόγω εκλογική διαδικασία ΚΕΦΕ», νέος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ είναι ο Ορφέας Γεωργίου.

Μετά την ανακήρυξή του, ο νέος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ δήλωσε: «Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με εκλέξετε πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και περήφανος για την ευθύνη που αναλαμβάνω. Η ΟΝΝΕΔ είναι η μεγαλύτερη και πιο δυναμική πολιτική νεολαία της Ελλάδας και της Ευρώπης και ελπίζω πως όλοι μαζί ενωμένοι θα την ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά, συνδιαμορφώνοντας το μέλλον μας στην Ελλάδα του 2030».

Ο Ορφέας Γεωργίου γεννήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1994. Το 2012 ξεκίνησε τις σπουδές του στο τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα τελευταία 5 χρόνια εργάζεται στην Αθήνα ως δικηγόρος με ειδίκευση στο ποινικό δίκαιο και σε νομικά θέματα οικονομικών συναλλαγών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση και διατέλεσε υπεύθυνος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνής. Από το 2019 έως το 2022 διατέλεσε γραμματέας οργανωτικού της ΟΝΝΕΔ.

Στο 13ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ εξελέγη Πρόεδρος της Οργάνωσης συγκεντρώνοντας ποσοστό 88,6% επί των συνέδρων που υποστήριξαν την υποψηφιότητά του.

