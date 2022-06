Κοινωνία

Ημαθία: αμαξοστοιχία παρέσυρε όχημα - νεκρός ο οδηγός

Πώς έγινε η φονική παράσυρση που στοιχισε τη ζωή του άνδρα.

Τραγικό θάνατο βρήκε 53χρονος όταν παρασύρθηκε, με το όχημα που οδηγούσε, από επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Φλώρινα - Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Επισκοπής, στη Νάουσα της Ημαθίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία στις 14:30 και ενώ ο 53χρονος επιχειρούσε να διασχίσει τη σιδηροδρομική διάβαση στην Επισκοπή, το όχημα στο οποίο επέβαινε, συγκρούστηκε με την επιβατική αμαξοστοιχία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, ο 53χρονος οδηγός από την Αλβανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 48 επιβάτες χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών αποκαταστάθηκε λίγη ώρα μετά το τραγικό γεγονός.

Το αστυνομικό τμήμα Νάουσας διενεργεί προανάκριση για το συγκεκριμένο συμβάν.

