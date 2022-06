Κοινωνία

Φωτιά στη Βούλα: Εκκένωση των παιδικών χωριών SOS και οικισμών

Στα όρια του να περάσει τον Υμηττό βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που καίει στο Πανόραμα Βούλας. Τα νεότερα.

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η φωτιά που ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου από την Άνω Γλυφάδα και περνώντας μέσα από το Πανόραμα της Βούλας έχει φτάσει στο κοιμητήριο της περιοχής, με κίνδυνο να περάσει από την άλλη μεριά του Υμηττού, προς τη Σχολή Ευελπίδων και για το λόγο αυτών εκκενώνονται τα παιδικά χωριά SOS, στη Βάρη.

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου δόθηκε εντολή εκκένωσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, από τους 300 περίπου φιλοξενούμενους, για προληπτικούς λόγους, ενώ όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωσνταντέλλος, έχει εκκενωθεί το 90% των κατοικιών στο Πανόραμα Βούλας.

Εντολή εκκένωσης δόθηκε και για τους οικισμούς της Βούλας, Ν. Κάλυμνος, Χέρωμα, Δίλοφο, Εξοχή.

Εκεί επιμένουν να υπάρχουν αναζωπυρώσεις, με τη φωτιά να μαίνεται κυρίως μέσα στο ρέμα, έχοντας εξαπλωθεί στον οικισμό. Σοβαρές καταστροφές έχουν υποστεί τουλάχιστον τρία σπίτια, λιγότερο σοβαρές περίπου 20 και πολλά σταθμευμένα οχήματα, χωρίς να έχουν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές.

Ένας πυροσβέστης ο οποίος μεταφέρθηκε στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία του, ενώ δύο ηλικιωμένοι που εντοπίστηκαν στα σπίτια τους, απομακρύνθηκαν από τις Αρχές με ασφάλεια.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 στα κινητά τους πριν από τις 17:00, οπότε και συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Άλσους, με τον Ερυθρό Σταυρό, το Δήμο και εθελοντές να τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Έχει, επιπλέον, ανοίξει σχολείο στη Βούλα, για να φιλοξενηθούν, ενώ σε επιφυλακή τέθηκε από το υπουργείο Υγείας και το Ασκληπιείο Βούλας.





Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονται με δυνάμεις από τη δυτική και Στερεά Ελλάδα. Επί τόπου βρίσκονται και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ επί ποδός είναι η Πολιτική Προστασία του Δήμου και δεκάδες εθελοντές.

Όσον αφορά στα αίτια της πυρκαγιάς, από την Πυροσβεστική θεωρούνται άγνωστα μέχρι στιγμής, ενώ ο δήμαρχος Γλυφάδας επιμένει ότι ξεκίνησε από υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΕΗΕ σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να ενισχύουν τέτοιο σενάριο και αναμένει το πόρισμα της έρευνας για ασφαλή αποτελέσματα.