Φωτιά στο Πανόραμα: Διακοπές και ρυθμίσεις κυκλοφορίας

Κυκλοφοριακής ρυθμίσεις ισχύουν στην Αττική λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται σε Βούλα και Κουβαρά.

Σε διακοπή και ρυθμίσεις της κυκλοφορίας έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές Αρχές, λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στο Πανόραμα της Βούλας και στον Κουβαρά.

Λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Βούλας η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις εξής οδούς:

-Στην οδό Λάμπτρων από το ύψος της λεωφόρου Ευελπίδων

-Στην οδό Νυμφών από το ύψος της συμβολής της με την οδό Λάμπτρων έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Α. Παπανδρέου

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο Νέο Κουβαρά

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση της Τροχαίας αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Νέου Κουβαρά που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πυρκαγιάς.

