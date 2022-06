Αθλητικά

Ολυμπιακός: "Σκούπισε" με κατοστάρα το Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα εντυπωσιακό σερί 3-0 πήρε πανηγυρική πρόκριση για τους τελικούς.

Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τη σειρά με τον Προμηθέα στο ΣΕΦ (3-0), παίρνοντας πανηγυρική πρόκριση για τους τελικούς της Α1 Ανδρών / Basket League, όπου επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 106-69 των Αχαιών στο Game 3 της ημιτελικής φάσης των πλέι οφ του πρωταθλήματος και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στις «μάχες» του τίτλου (θα έχουν το πλεονέκτημα της έδρας), που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Λάρισα (2-1). Ο ηττημένος του ίδιου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα για τις θέσεις 3-4.

Οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σακίελ ΜακΚίσικ οδήγησαν την επίθεση του Ολυμπιακού σημειώνοντας από 16 πόντους, ενώ 15 προσέφερε ο Κώστας Παπανικολάου. «Άγγιξε» το νταμπλ νταμπλ ο Κώστας Σλούκας με 8 πόντους και 11 ασίστ. Από τους Αχαιούς ξεχώρισε ο Μάρκους Φόστερ με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 50-33, 80-53, 106-69

Ο επιθετικός πλουραλισμός, ο έλεγχος των ριμπάουντ (21 έναντι 12 στο ημ.), η διάθεση στο κομμάτι της δημιουργίας (19 ασίστ στο ημ.) και η άμυνα της δεύτερης περιόδου, απλοποίησαν το έργο του Ολυμπιακού.

Με αυξημένη παραγωγικότητα, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα και σταδιακά το αύξησαν, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +7 (26-19). Στη δεύτερη, η άμυνα έκανε τη... ζημιά στον Προμηθέα, με τους Αχαιούς να χάνουν την επαφή με τον Ολυμπιακό.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας περιόρισαν μάλιστα την ομάδα του Μάκη Γιάτρα στους 14 πόντους, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +17 (50-33). Με το... καλησπέρα της τρίτης περιόδου, ο Ντόρσεϊ εκτόξευσε από τα 6.75 τη διαφορά στο +20 (53-33) και ο Ολυμπιακός δεν κοίταξε πίσω, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που βρέθηκαν στις κερκίδες του ΣΕΦ μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Κάρδαρης, Σταματόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (1), Ντόρσεϊ 16 (2), Φαλ 6, Βεζένκοβ 12 (1), Παπανικολάου 15 (2), Έισι 3 (1), Λαρεντζάκης 3 (1), Σλούκας 8 (2), Μάρτιν 8, Πρίντεζης 4, Ζαν-Σαρλ 9, ΜακΚίσικ 16 (4).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Γκραντ 8, Δημήτρης Αγραβάνης 10, Γκίκας 6 (2), Σίμπσον 9 (3), Φόστερ 13 (3), Χαντ 6, Γιάννης Αγραβάνης 4, Άντριτς 3 (1), Μπαζίνας 3 (1), Τανούλης 7 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: η “άγνοια” του Δασκαλάκη, το αίμα της Τζωρτζίνας και η εκταφή της Μαλένας

Ερντογάν: στην Ελλάδα συνωστίζονται τρομοκράτες

Φωτιά στη Βούλα: Εκκένωση των παιδικών χωριών SOS, οικισμών και μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων