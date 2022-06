Κοινωνία

Παγκράτι: Άνδρας απειλουσε με τσεκούρι αστυνομικό (βίντεο)

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Παγκράτι. Αναστάτωση στην περιοχή.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στο Παγκράτι.

Πιο συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Φανουρίου λίγο πριν τις 7 το απόγευμα ένας άνδρας κρατώντας τσεκούρι, πείλησε αστυνομικούς, αφού πρώτα είχε προκαλέσει τρόμο στους περίοικους, οι οποίοι τον έβλεπαν να κυκλοφορεί στους δρόμους της περιοχής κραδαίνοντας το τσεκούρι στα χέρια.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του lawandorder.gr ο άνδρας είναι αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 29 ετών. Ο νεαρός, είχε προκαλέσει φθορές με το τσεκούρι σε εν κινήσει αυτοκίνητα και απειλούσε τα άτομα προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν.Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ με τον άνδρα να κινείται απειλητικά και εναντίον τους.

Στη συνέχεια οι άνδρες της ομάδας Δίας προσήγαγαν τον 29χρονο στο αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου και εντόπισαν στην κατοχή του μαχαίρια-φονικά όπλα μήκους 29εκ.





