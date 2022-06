Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αναφορές για εκρήξεις στο Κίεβο

Ήχησαν οι σειρήνες και καπνοί βγαίνουν από σημεία της πρωτεύουσας του Κιέβου.

Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

"Εκρήξεις στις περιοχές Νταρνίτσκι και Ντνιπρόβσκι της πρωτεύουσας", έγραψε ο Κλίτσκο στο Telegram. "Οι υπηρεσίες ήδη εργάζονται στο σημείο. Περισσότερες λεπτομέρειες- αργότερα".

Προηγουμένως αυτόπτης μάρτυρας είχε δηλώσει στο Reuters ότι είδε καπνό πάνω από την πόλη μετά τις εκρήξεις.

Νωρίτερα οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές είχαν ηχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας, περιλαμβανομένου του Κιέβου.

