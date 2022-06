Κόσμος

Αλβανία: Πρόεδρος της χώρας ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Μπαϊράμ Μπεγκάι εξελέγη Πρόεδρος της χώρας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το κοινοβούλιο της Αλβανίας ανέδειξε σήμερα με την ψήφο του τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Μπαϊράμ Μπεγκάι στο κυρίως τιμητικό αξίωμα του προέδρου της χώρας.

Με 78 ψήφους υπέρ στο 140μελές κοινοβούλιο, ο Μπεγκάι θα είναι ο πρόεδρος της Αλβανίας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο υποστράτηγος Μπαϊράμ Μπεγκάι, 55 ετών, έγινε αρχηγός των αλβανικών ενόπλων δυνάμεων το 2020 αφού προηγουμένως κατείχε διάφορες θέσεις στους κόλπους του στρατού, κυρίως στον ιατρικό τομέα, καθώς το 1989 είχε πάρει πτυχίο από την Ιατρική Σχολή.

Ο Μπεγκάι θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιούλιο από τον απερχόμενο πρόεδρο Ιλίρ Μέτα. Εξελέγη κατά τον τέταρτο γύρο της ψηφοφορίας αφού οι προηγούμενοι τρεις γύροι ήταν άγονοι.

Στη διάρκεια των τριών πρώτων γύρων, χρειαζόταν ενισχυμένη πλειοψηφία τριών πέμπτων για να εκλεγεί νέος πρόεδρος.

Ο Μπεγκάι εξελέγη με απλή πλειοψηφία, με τις ψήφους του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Ο ρόλος του προέδρου είναι κυρίως συμβολικός, αν και έχει κάποιες εξουσίες στη δικαιοσύνη και τις ένοπλες δυνάμεις.

