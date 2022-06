Κοινωνία

Φωτιά στον Κουβαρά: τέθηκε υπό μερικό έλεγχο

Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττιής το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά επί της οδού Ομήρου ελέγχεται από τα μέλη της πυροσβεστικής αυτή την ώρα.

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα τέσσερα οχήματα και 10 πυροσβέστες, για την κατάσβεση της φωτιάς.

