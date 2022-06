Κοινωνία

Παντρεμένος ζητούσε γυμνές φωτογραφίες από 15χρονη

Άμεση και σωτήρια ήταν η παρέμβαση της μητέρας του παιδιού, που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει.

Δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων σχηματίστηκε από την Υπο­διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας σε βάρος ενός 29χρονου άνδρα, ο οποίος τυγχάνει έγγαμος.

Αφορμή αποτέλεσε η επίμονη απαίτησή του από 15χρονη μαθήτρια Γυμνασίου της Λάρισας να του αποστείλει φωτογραφίες, αρχικά με ρούχα, στη συνέχεια με εσώρουχα και τ­λικά, έπεισε ,κατά πως φαίνεται, το μικρό κορίτσι να του αποστείλει γυμνές της φωτογραφίες, κάτι που έπραξε και ο ίδιος στο πλαίσιο… ανταλλαγής φωτογραφιών.

Ευτυχώς για τη 15χρονη παρενέβη έγκαιρα η παρατηρητική μητέρα της, η οποία ήλεγξε τις συνομιλίες της στην εφαρμογή «Snapchat» και, κατήγγειλε προχθές την υπόθεση στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, ενώ μετά από εντολή της Εισαγγελέως Ανηλίκων έγινε έρευνα στο σπίτι του παντρεμένου στη Ρόδο στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Αναλυτικότερα, ο άγνωστος αρχικά άνδρας μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης προσέγγισε την 15χρονη, από τις αρχές του περασμένου Απριλίου, προτρέποντάς την να συνομιλούν κυρίως με γραπτά μηνύματα.

Η αθώα, αρχικά, προσέγγιση της 15χρονης, με τον καιρό απέκτησε σεξουαλικό περιεχόμενο, με τον 29χρονο να ζητά επίμονα, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, από τη μαθήτρια να του αποστείλει φωτογραφία της.

Αρχικά με ενδύματα, στη συνέχεια με εσώρουχα, για να την πείσει τελικά να του στείλει και γυμνές της φωτογραφίες όπως και ο 29χρονος της απέστειλε δικές του, γυμνές φωτογραφίες. Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας προέκυψε ότι ο 29xρovos είναι κάτοικος Ρόδου για να ακολουθήσει, με εισαγγελική εντολή έρευνα στο σπίτι του όπου κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια.

Διευκρινίζεται πως το Snapchat αποτελεί μια διαδεδομένη εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι νέοι στα smart phone, μια εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων που δίνει τη δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών και βίντεο στους συνομιλητές, με την ιδιαιτερότητα ότι ο παραλήπτης έχει πρόσβαση στο υλικό για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, αφού στη συνέχεια μηνύματα (φωτογραφία κλπ) διαγράφονται αυτόματα και δεν είναι πλέον ορατά.

Πηγή: onlarissa.gr

