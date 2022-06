Κοινωνία

Φωτιά στα Μέγαρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Εικόνα αρχείου

Συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε το πρωί της Κυριακής, από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 κοντά στο Πυργάρι Μεγάρων.

Η πυρκαγιά μέχρι στιγμής καίει ξερά χόρτα και δεν κινδυνεύουν οικισμοί.



Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Διασώστης του ΕΚΑΒ έπεσε θύμα κλοπής την ώρα που έσωζε άνθρωπο

Βόλος: Κυνήγι με μπαλτά σε καφετέρια για τα… “μάτια” μιας γυναίκας

Ιωάννινα: Νταλίκα κάηκε στην Εγνατία (εικόνες)