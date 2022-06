Υγεία - Περιβάλλον

Σαντορίνη: αεροδιακομιδή στην Κρήτη για 17χρονο αθλητή

Ο νεαρός αθλητής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά το τέλος του αγώνα.

Τεράστια κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε για 17χρονο ποδοσφαιριστή που αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά τη λήξη αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο 17χρονος αθλητής από το Ηράκλειο, ένιωσε έντονη αδιαθεσία μετά από αγώνα που συμμετείχε με την Κ17 της ΕΠΣΗ στην Σαντορίνη. Ο παίκτης μετά το τέλος του ματς με τις Κυκλάδες επέστρεψε μαζί με την αποστολή του στο ξενοδοχείο στη Σαντορίνη και ένιωσε έντονη αδιαθεσία με τους υπεύθυνους της αποστολής να τον πηγαίνουν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Εκεί οι γιατροί αφού του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες έκριναν πως έπρεπε να μεταφερθεί και περαιτέρω εξετάσεις σε νοσοκομείο.

Έτσι, στήθηκε επιχείρηση αεροδιακομιδής, με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας για τη μεταφορά του 17χρονου στην Κρήτη, ο οποίος με τη συνοδεία ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 17χρονος είναι καλά στην υγεία του ωστόσο πρέπει να υποβληθεί σε μία σειρά από εξετάσεις.

