Μαλακάσα: Προσαγωγή για εμπρησμό

Συναγερμός μετά από καταγγελία από πολίτες για εμπρησμό.

Ένας αλλοδαπός προσήχθη πριν από λίγο στο αστυνομικό τμήμα του Αυλώνα, μετά από καταγγελίες που έγιναν από πολίτες πως προέβη σε εμπρησμό σε περιοχή της Μαλακάσας.

Τον αλλοδαπό εντόπισαν μετά από αναζητήσεις οι άνδρες της Ομάδας Δίας και τον προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα.

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, για να διεξάγει έρευνα σχετικά με το τι έχει συμβεί και να αναλάβει την υπόθεση.

