Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε και την Κυριακή η μακάβρια λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.661 νέα κρούσματα. Στην Αττική εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο 1.698 νέες μολύνσεις και στην Θεσσαλονίκη 138 νέα κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή με τα νέα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

