Πολιτική

Φωτιά στη Βούλα: “Πυρά” από την αντιπολίτευση για τη διαχείριση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης προκάλεσε η χθεσινή φωτιά στο Πανόραμα της Βούλας.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καθημερινά, σε όλα τα μέτωπα αποδεικνύει, ότι ούτε θέλει, ούτε μπορεί, να υπερασπιστεί την ασφάλεια της κοινωνίας», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος με αφορμή την χθεσινή πυρκαγιά στην Γλυφάδα και την Βούλα, και προσθέτει: «μόνη λύση η πολιτική αλλαγή».

Αναφερόμενος στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αναφέρει: «Το 2021 κάηκαν περισσότερα από 1,3 εκ στρέμματα γης. Αύξηση που ξεπερνάει το 450% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2008-2020 και αποτελεί με διαφορά την χειρότερη χρονιά των τελευταίων 13 ετών. Ποια είναι η προετοιμασία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για φέτος; Μέσα στις περσινές καταστροφές μίλησαν για ένα τεράστιο πρόγραμμα προστασίας της τάξης των 1,7 δισ.. Μίλησαν για ενίσχυση της πυροσβεστικής. Μόλις χθες είδαμε εικόνες πυροσβεστών με πλαστικούς κουβάδες να προσπαθούν να σβήσουν φωτιά σε κατοικημένη περιοχή. Μιας πυροσβεστικής που συνεχίζει να έχει χιλιάδες οργανικά κενά».

Εν τω μεταξύ, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αποτελούμενο από τον αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος, Γιώργο Βασιλειάδη, τον τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, Χρήστο Σπίρτζη, τον τομεάρχη Εσωτερικών, Κώστα Ζαχαριάδη, την αναπληρώτρια τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας, Χαρά Καφαντάρη και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής και της ΟΜ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μετέβη στο δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και είχε συνάντηση με τον δήμαρχο, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε, με τη βοήθεια χάρτη, το κλιμάκιο για την εξέλιξη της πυρκαγιάς της 4ης Ιουνίου 2022 στην περιοχή ενώ από τη συζήτηση προέκυψε ότι σημειώθηκε μεγάλη χρονική καθυστέρηση μέχρι την πρώτη επέμβαση στο πύρινο μέτωπο. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν και προβλήματα συντονισμού της επιχείρησης.





«Να ευχαριστήσουμε τον δήμαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την ενημέρωση. Δυστυχώς, παρά την περσινή καταστροφή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει σα να μην είδε τίποτα. Σημειώθηκε πολύ μεγάλη καθυστέρηση μίας ώρας από την έναρξη της πυρκαγιάς για να ανταποκριθεί. Πέρασαν πολλοί μήνες χωρίς να γίνουν οι απαραίτητοι καθαρισμοί στον δήμο Γλυφάδας. Επικοινωνία, προπαγάνδα και μηδενικό αποτέλεσμα», ανέφερε σε δήλωσή του ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης. «Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος και η μεγαλύτερη περιβαλλοντική δράση που μπορεί να γίνει είναι η απομάκρυνση του επιτελικού χάους της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, δίπλα στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τους εθελοντές που έδωσαν τη μάχη μαζί με τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έκαναν το καθήκον τους. Έπρεπε από τον Μάιο και νωρίτερα να έχουν γίνει ενέργειες για την πυροπροσταία. Ελπίζουμε οι απαραίτητες δράσεις να μην γίνουν μετά από ένα μήνα από το υπερταμείο, με απευθείας αναθέσεις. Πρέπει να σταματήσουν να αξιοποιούν την κλιματική κρίση για να κάνουν δουλίτσες. Δυστυχώς, έχουμε μία κυβέρνηση η οποία δεν έχει κανέναν σοβαρό προγραμματισμό και έχει αφήσει και το περιβάλλον και την πολιτική προστασία στο έλεος των συμφερόντων», κατέληξε ο κ. Σπίρτζης.

«Το φετινό καλοκαίρι «θα είναι σκληρό», γιατί για μια ακόμη χρονιά, οι ελλείψεις στην πυροσβεστική και τη Δασική Υπηρεσία είναι τεράστιες, για μια ακόμη χρόνια δίνεται μόλις το 0,04% του Προϋπολογισμού για τη διαχείριση και προστασία των δασών, για μια ακόμη χρόνια υπάρχει πλήρης απουσία ενός συνολικού, σύγχρονου, επιστημονικού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας. Κατά τα αλλά θα φταίνε οι 'ακραίες καιρικές συνθήκες', η 'κλιματική κρίση', το 'ανάγλυφο' των καμένων περιοχών. Ντροπή σας!» υπογραμμίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την πυρκαγιά στη Βούλα και τις δηλώσεις του υπ. Πολιτικής Προστασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Αίγινα - Μαρία Μπονίκου: Ομολόγησε ο γιος της

Άμφισσα: Λεωφορείο ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Meteo για φωτιά στη Βούλα: ξέσπασε σε περιοχή με υψηλή ευφλεκτότητα