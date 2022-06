Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Πάπας Φραγκίσκος: Μην οδηγείτε την ανθρωπότητα στην καταστροφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα έκκληση του Ποντίφικα για «πραγματικές διαπραγματεύσεις» μπροστά στην «ολοένα και πιο επικίνδυνη κλιμάκωση» του πολέμου.



Ο πάπας Φραγκίσκος απήυθυνε σήμερα νέα έκκληση για «πραγματικές διαπραγματεύσεις» μπροστά στην «ολοένα και πιο επικίνδυνη κλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία, στο περιθώριο των εορτασμών της Πεντηκοστής.

«Καθώς το μένος της καταστροφής και του θανάτου μεγαλώνει και οι συγκρούσεις φουντώνουν, τροφοδοτώντας μια κλιμάκωση που είναι ολοένα και πιο επικίνδυνη για όλους, κάνω νέα έκκληση προς τους ηγέτες των εθνών: Σας παρακαλώ μην οδηγείτε την ανθρωπότητα στην καταστροφή!», είπε ο ποντίφικας από το παράθυρο του Αποστολικού Παλατιού μπροστά σε 25.000 πιστούς συγκεντρωμένους στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Εκατό ημέρες μετά την έναρξη της ένοπλης επίθεσης κατά της Ουκρανίας», ο πάπας Φραγκίσκος ζήτησε «να διεξαχθούν πραγματικές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και για μια λύση», ώστε «η απελπισμένη κραυγή των ανθρώπων που υποφέρουν να ακουστεί με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή».

Χθες Σάββατο, κατά τη διάρκεια συνάντησης με παιδιά στο Βατικανό, ο 85χρονος πάπας διατύπωσε ξανά την επιθυμία του να πάει στην Ουκρανία, ενώ εξήγησε ότι επιθυμεί να περιμένει «την κατάλληλη στιγμή».

«Θα ήθελα να πάω στην Ουκρανία, μόνο που πρέπει να περιμένω τη στιγμή για να το κάνω, γιατί δεν είναι εύκολο να πάρω μια απόφαση που μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στον κόσμο. Πρέπει να βρω την κατάλληλη στιγμή να το κάνω αυτό», είπε απαντώντας σε ένα νεαρό αγόρι από την Ουκρανία.

«Την επόμενη εβδομάδα, θα δεχτώ εκπροσώπους της ουκρανικής κυβέρνησης που θα έρθουν να μιλήσουν και να συζητήσουμε για μια πιθανή επίσκεψή μου: ας δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχει πολλαπλασιάσει τις εκκλήσεις του για ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς ποτέ να κατονομάσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ή τη Ρωσία, ενώ το Βατικανό προσπαθεί να διατηρήσει τον διάλογο με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία επιχειρώντας μια λεπτή διπλωματική ισορροπία.

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλαδέλφεια: Νεκροί από πυροβολισμούς

Άμφισσα: Λεωφορείο ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Δολοφονία στην Αίγινα - Μαρία Μπονίκου: Ομολόγησε ο γιος της