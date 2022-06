Πολιτική

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Η πρόταση Ανδρουλάκη για γραμματέα και Πολιτικό Συμβούλιο

Την ετοιμότητα όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το ενδεχόμενο εθνικών εκλογών ζήτησε ο πρόεδρος του κόμματος.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, πρότεινε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής τον επι χρόνια στενό του συνεργάτη, Ανδρέα Σπυρόπουλο για τη θέση του νεου γραμματέα του κόμματος.

Επίσης πρότεινε 31 μέλη για το Πολιτικό Συμβούλιο, πρόταση που εκτιμάται πως αντανακλά τις δεσμεύσεις του κ. Ανδρουλάκη για ενότητα και ανανέωση με ισχυρή παρουσία γυναικών.

Πρόκειται για τους :

Αλεξόπουλος Γρηγόρης, επικεφαλής Αυτοδιοικητικής Παράταξης στην Πάτρα, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και δήμαρχος Ωλενίας

Αντωνίου Τόνια, βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, πρώην βουλευτής Φθιώτιδας, Πρώην γραμματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Αποστόλου Ολυμπία, οικονομολόγος με έμφαση στα αγροτικά θέματα και στη μεταποίηση και μέλος της Ν.Ε. ΚΙΝΑΛ Ημαθίας

Γιάνναρος Γιώργος, δικηγόρος, στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς

Δαλαμπούρα Πέννυ, γιατρός, μέλος της ΚΠΕ από το 2013

Ευθυμίου Πέτρος, πρώην υπουργός, μέλος της Γενιάς του Πολυτεχνείου, Ιδρυτικό μέλος ΠΑΣΟΚ

Καναβάκη Μαρία, οικονομολόγος, αντιδήμαρχος Ηρακλείου

Καστανίδης Χάρης, βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργός,

Κεφαλίδου Χαρά, βουλευτής Δράμας, πρώην βντινομάρχης Αθηνών

Κουκουλόπουλος Πάρης, πρώην υπουργός, πρώην δήμαρχος Κοζάνης (μακροβιότερος) και πρώην πρόεδρος ΚΕΔΚΕ (πρώτος αιρετός), πρώην βουλευτής Κοζάνης

Λάμψα Πωλίνα, πρώην γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΣΟΚ

Λοβέρδος Ανδρέας, βουλευτής βόρειου τομέα Αθηνών, πρώην υπουργός

Μάντζος Δημήτρης, δικηγόρος, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Μαργαρίτης Θεόδωρος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΚΙΝΑΛ και της Γραμματείας της Ανανεωτικής Αριστεράς

Μαρκογιαννάκη Όλγα, αντιπρόεδρος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Δρ Α.Π.Θ., MSc Columbia

Μεϊμάρογλου Γιάννης, εκδότης «Μεταρρύθμισης», με συμμετοχή στον Αντιδικτατορικό Αγώνα

Μήλης Νίκος, πρόεδρος αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε., πολιτικός μηχανικός, Μέλος Κ.Π.Ε. απο το 2013

Μπέη Ρωξάνη, δικηγόρος, δημοτική σύμβουλος Δήμου Αθηναίων

Ξεκαλάκης Στέφανος, πρώην γραμματέας Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, MSc Πολιτικών Επιστημών

Οικονόμου Δημήτρης, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρηματικού σχεδιασμού και επενδύσεων, αν.γραμματέας Τομέα Επικοινωνίας ΚΙΝΑΛ

Παπαγεωργίου Γιάννης, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ, πρώην πρόεδροςΠανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού

Σαουλίδης Αντώνης, δημοτικός σύμβουλος Νεάπολης-Συκεών, πρώην Αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δ.Σ., Δικηγόρος

Σαχινίδης Φίλιππος, πρώην υπουργός, οικονομολόγος

Σκανδαλίδης Κώστας, βουλευτής Α' Αθηνών, πρώην υπουργός, μακροβιότερος γραμματέας Κ.Ε.

Σκαφίδας Γεράσιμος, σκηνοθέτης και ηθοποιός,

Τσακάλου Δανάη, μέλος της διοίκησης της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών

Χαλάτση Έφη, οικονομολόγος, μέλος ΠΣ ΚΙΝΑΛ

Χρηστίδης Παύλος, πρώην εκπρόσωπος Τύπου, πρώην γραμματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, δικηγόρος

Χριστοδουλάκης Μανώλης, (Πρ) γραμματέας Κ.Ε. ΚΙΝΑΛ, ηλεκτρολόγος μηχανικός, LSE

Χρονοπούλου Ελένη, δικηγόρος, στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Χρυσόγονος Κώστας, πρώην ευρωβουλευτής, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου

Στο Πολιτικό Συμβούλιο θα συμμετέχουν σύμφωνα με τα καταστατικά προβλεπόμενα οι:

Γιώργος Παπανδρέου, Μιχάλης Κατρίνης, Ευαγγελία Λιακούλη, Απόστολος Πάνας, και Γιώργος Τσούμας, ως συντονιστής του Δικτύου Νέας Γενιάς. Με δικαίωμα λόγου συμμετέχει και ο Απόστολος Πόντας, ως επικεφαλής της ΕΔΕΜ.

Ανδρουλάκης: Μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψουμε πρωταγωνιστές

Την ετοιμότητα όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το ενδεχόμενο εθνικών εκλογών είτε το Φθινόπωρο είτε αργότερα, ζήτησε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Τα μέλη της εκλέγουν νέο γραμματέα, και ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε για τη θέση τον στενό του συνεργάτη, Ανδρέα Σπυρόπουλο. Για το Πολιτικό Συμβούλιο η πρόταση του είναι συνδυασμός ανανέωσης και ενότητας και αποτελείται από 31 μέλη με ισχυρή τη παρουσία των γυναικών. Πέραν των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη δεν κατατέθηκε άλλη πρόταση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κάλεσε τα στελέχη να βρεθούν κοντά και δίπλα στην κοινωνία και να μην είναι κλεισμένοι στα γραφεία και εξαπέλυσε παράλληλα έντονη επίθεση στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ φιλοδοξεί να γίνει ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας απέναντι στην Νέα Δημοκρατία αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θα θυμίζει τίποτα την περιπέτεια που έζησε η χώρα με την διακυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου. Το πολιτικό μας σχέδιο ενώνει το λαό και δεν τον διχάζει», υπογράμμισε και σημείωσε ότι «πρέπει να τελειώνουμε με την τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο. ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσουν τη διχόνοια αναζητώντας fake news».

Υποστήριξε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η Αξιωματική αντιπολίτευση βλέπουν το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ως πραγματική απειλή που αμφισβητεί τον δικομματισμό που επιχειρούν να επιβάλλουν. «Ο δημοκρατικός κόσμος αναζητά μία νέα ελπίδα και απέδειξε ότι αγκαλιάζει το εγχείρημα της αναγέννησης της παράταξης. Και εμείς από την πλευρά μας, δεν έχουμε άλλο περιθώριο -ούτε δικαιολογία- να τους απογοητεύσουμε. Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία, να επιστρέψουμε πρωταγωνιστές. Να γίνουμε ο αξιόπιστος εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος απέναντι στη ΝΔ που θα δώσει ξανά όραμα στη χώρα μας και δε θα θυμίζει σε τίποτα την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑNEΛ. Γιατί δική μας προτεραιότητα είναι να βρει ξανά ο ευάλωτος πολίτης ένα στήριγμα αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επικεντρώνοντας τα πυρά του στον πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για ολιστικές αναζητήσεις του κ. Μητσοτάκη σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο. «Αν για τον ίδιο η Ελλάδα φαντάζει σαν μια χώρα «με καταπληκτική ποιότητα ζωής», η πραγματικότητα για εκατομμύρια Έλληνες πολίτες είναι αμείλικτη και το κόστος ζωής πια ανυπόφορο. Μπορεί ο κ. Γεωργιάδης να υποστηρίζει ότι είμαστε στην 11η θέση στην τιμή στο διυλιστήριο, οι πολίτες όμως στο βενζινάδικο πληρώνουν την 3η πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, λόγω των φόρων που ξεπερνούν το 1 ευρώ το λίτρο και αυτή η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας καθώς «Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για πλαφόν στην χονδρική τιμή, βάζοντας τα συμφέροντα των ηλεκτροπαραγωγών πάνω από αυτά των πολιτών».

«Σε ποιες βάσεις και με ποια δεδομένα έγινε η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για καλυτέρευση των σχέσεων με την 'Αγκυρα, όταν η Τουρκία ζητά σύσσωμη την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε άλλο σημείο της ομιλίας του κι επανέλαβε με έμφαση τη θέση του, ότι πρέπει τα Ευρωπαϊκά κράτη να σταματήσουν να εξοπλίζουν την Τουρκία, «έναν διεθνή ταραξία, όπως είναι ο κ. Ερντογάν», όπως συγκεκριμένα ανέφερε και πρόσθεσε: «Η Μεσόγειος πρέπει να παραμείνει μια ειρηνική θάλασσα».

Σαφές ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν θα ανεχθεί να βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ σε ομηρία από παρακρατικούς μηχανισμούς με αφορμή όσα δημοσιοποιούνται σε σχέση με τη Νοβάρτις. Σε αυστηρούς τόνους ανέφερε: «Δεν θα επιτρέψω σε παρακρατικούς μηχανισμούς να κρατούν σε ομηρία το κόμμα. Γι' αυτό καλώ το Υπουργείο Εξωτερικών να δώσει καθαρές απαντήσεις χωρίς μισόλογα σε όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες». Για να σημειώσει χειροκροτούμενος: «Αν νομίζει Δεξιά και ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ανακόψουν αυτή τη νέα πορεία είναι γελασμένοι. Ό,τι και να σχεδιάζουν στον παρασκήνιο θα είναι ηττημένοι κι εμείς νικητές».

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι πρέπει «να προχωρήσουμε άμεσα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με την πλήρη απεξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου για κάποιους ακούγεται ως απειλή. Όμως, η πραγματική απειλή είναι η παραμονή σε αυτό το μοντέλο γιατί είναι μη ανθεκτικό και μη βιώσιμο». Και πρόσθεσε ότι «το 2021 σημαδεύθηκε από τις εκτεταμένες πυρκαγιές του καλοκαιριού, με τις καμένες εκτάσεις 10 φορές πάνω από το 2020.Πρέπει να εκσυγχρονίσουμε τα εθνικά σχέδια αντιμετώπισης. Δυστυχώς, όπως φαίνεται από την χθεσινή πυρκαγιά στη Βούλα, μας περιμένει ένα δύσκολο καλοκαίρι».

Σε σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου για την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, αναφέρεται «Ζητάμε ταπεινά συγνώμη από το κύριο Ανδρουλάκη που στη προσπάθειά μας να ανακόψουμε τη νέα πορεία του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παραποιήσαμε δημόσια έγγραφα και εξαφανίσαμε το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου από τα επίσημα έγγραφα του FBI που αναφέρονται στις μίζες της Novartis. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να κατανοήσει ότι σε τόσο σοβαρά ζητήματα το να μη παίρνεις θέση και να πουλάς τρέλα, δεν αποτελεί πάντα ασφαλή διέξοδο».

