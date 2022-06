Κοινωνία

Αστυνομία: Εκατοντάδες συλλήψεις σε ειδικές δράσεις στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απέδωσαν οι ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, που υλοποιούν Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στο κέντρο της πρωτεύουσας και στην Δυτική Αττική.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρονται τα εξής:

«Ειδικές επιχειρησιακές δράσεις υλοποιούν καθημερινά οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε περιοχές του κέντρου των Αθηνών και της Δυτικής Αττικής, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, συνολικά, συνελήφθησαν 787 άτομα για ληστείες, κλοπές, παράτυπη μετανάστευση και άλλα αδικήματα, ενώ προσήχθησαν 1.825 άτομα και ανευρέθηκαν 44 κλεμμένα οχήματα.

Συγκεκριμένα και όσον αφορά στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας εφαρμόζεται ένα ειδικό πλέγμα δράσεων με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Ναρκωτικών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων (Ο.Π.Κ.Ε - ΔΡΑΣΗ).

Κατά τη διάρκεια των δράσεων αυτών, από 25 Μαΐου 2022 μέχρι 3 Ιουνίου 2022 συνελήφθησαν 422 άτομα για διάφορα αδικήματα (ληστείες, κλοπές, παράτυπη μετανάστευση, παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά κ.λπ.) ενώ προσήχθησαν 686 άτομα.

Μάλιστα, μόνο τον τελευταίο μήνα (1 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2022), η Υποδιεύθυνση Δίωξη Ναρκωτικών έχει συλλάβει 32 άτομα για παραβάσεις την νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Παράλληλα, το διάστημα από 25 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2022 στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων (Ο.Π.Κ.Ε - ΔΡΑΣΗ) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στο πλαίσιο συστηματικών και στοχευμένων επιχειρήσεων,

συνελήφθησαν 112 άτομα για διάφορα αδικήματα (κλοπές, παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά κ.λπ.),

για διάφορα αδικήματα (κλοπές, παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά κ.λπ.), προσήχθησαν 779 άτομα ενώ

ανευρέθη και κλεμμένο όχημα.

Επιπρόσθετα, τις επιχειρησιακές δράσεις συνεπικουρούν αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, από 25 Μαΐου μέχρι 3 Ιουνίου 2022 πραγματοποίησαν συνολικά:

253 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα (ληστείες, κλοπές, παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά κ.λπ.),

(ληστείες, κλοπές, παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά κ.λπ.), 360 προσαγωγές και

43 ανευρέσεις κλεμμένων οχημάτων.

Αξιοσημείωτο είναι και το έργο σε επίπεδο δημόσιας ασφάλειας, καθώς το εξειδικευμένο προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας Αθηνών και Δυτικής Αττικής κατάφερε να εξιχνιάσει συνολικά 187 υποθέσεις για ληστείες, κλοπές –διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων και για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν συνολικά 191 δράστες.

Οι ειδικές δράσεις, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».

Ειδήσεις σήμερα:

Διασώστης του ΕΚΑΒ έπεσε θύμα κλοπής την ώρα που έσωζε άνθρωπο

Ιωάννινα: Νταλίκα κάηκε στην Εγνατία (εικόνες)

Φωτιά στην Βούλα: Οι ζημιές από την πύρινη κόλαση