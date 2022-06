Αθλητικά

ΤΣΣΚΑ: Ο Ιτούδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του

Παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποτελεί ο Έλληνας τεχνικός. Οι δηλώσεις του μετά το τέλος της σεζόν στη VTB League.



Ο Δημήτρης Ιτούδης αποτελεί οριστικά παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς ο ίδιος έκανε γνωστή τη συμφωνία των δύο πλευρών για τη λύση της συνεργασίας τους.

Ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να φύγει από την ομάδα εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος και αναμένεται να αφήσει και τη νέα σεζόν την ομάδα, εκτός Euroleague.

Μετά το τέλος της σεζόν στη VTB League λοιπόν, ο Ιτούδης δήλωσε: «Αποφασίσαμε μαζί με τη διοίκηση της ΤΣΣΚΑ να χωρίσουμε τους δρόμους μας. Αλλά δεν λέω “αντίο”. Λέω “εις το επανιδείν”».

Αναφορικά με την επόμενη ομάδα του ο Δημήτρης Ιτούδης είπε ότι είναι η Εθνική Ελλάδας, ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενέρμπαχτσε.

O Ιτούδης έμεινε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας οκτώ χρόνια, κερδίζοντας δύο φορές τη EuroLeague, έξι φορές τη VTB League.

