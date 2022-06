Αθλητικά

Roland Garros: Ο Ναδάλ “βασιλιάς” στο Παρίσι

Ο Ισπανός συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 36 του χρόνια! Μετά από «διάλειμμα» ενός έτους επέστρεψε στους τίτλους στο Παρίσι.



Ο «πλανητάρχης» του Roland Garros και των Grand Slam, Ράφαελ Ναδάλ, συνεχίζει να γράφει ιστορία και στα 36 του χρόνια! Ο αριστερόχειρας Ισπανός, μετά από «διάλειμμα» ενός έτους επέστρεψε στους τίτλους στο Παρίσι, επικρατώντας με 3-0 σετ (6-3, 6-3, 6-0) του «πρωτάρη» σε Major τελικό, Κάσπερ Ρούουντ μετά από 2 ώρες και και 18 λεπτά, πλέον, μετρά 14 τρόπαια στο τουρνουά της «Πόλης του Φωτός», όσα δεν έχει κανένας άλλος στα χρονικά, ενώ ξέφυγε με +2 Grand Slam από τους Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς, πανηγυρίζοντας το 22ο στην τεράστια καριέρα του!

Η πρώτη μονομαχία των δύο αθλητών εξελίχθηκε σε θρίαμβο του «Βασιλιά» της χωμάτινης επιφάνειας. Τι κι αν προερχόταν από 14 ώρες και 46 λεπτά στους τρεις τελευτίους του αγώνες στη διοργάνωση (Αλιασίμ, Τζόκοβιτς και Ζβέρεφ), ο απίστευτος Ναδάλ με μία ακόμη μαγική επίδειξη απέδειξε ότι παραμένει ανίκητος στο αγαπημένο του Roland Garros (εξαίρεση η περυσινή του ήττα στον ημιτελικό από τον Τζόκοβιτς) και μετά τη σημερινή του επιτυχία επέκτεινε το αήττητο ρεκόρ του σε τελικό της γαλλικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, ξεπέρασε το συμπατριώτη του, Αντρές Γκιμένο, όντας πια ο γηραιότερος πρωταθλητής στο απλό του φημισμένου Grand Slam. Ο Γκιμένο ήταν 34 ετών και 10 μηνών όταν είχε κατακτήσει τον τίτλο το 1972, με τον Ναδάλ το 2020 να ήταν 34 ετών και 4 μηνών όταν είχε πανηγυρίσει ξανά στην «Πόλη του Φωτός».

Όπως έκανε και στον προημιτελικό με τον Τζόκοβιτς, ο «King Rafa» μπήκε πάρα πολύ δυνατά στα δύο πρώτα σετ, έκανε break στα σερβίς του Νορβηγού και παρότι στο δεύτερο βρέθηκε πίσω στα game με 3-1, «απάντησε» με πέντε συνεχόμενα και με 6-3 προηγήθηκε 2-0. Με 6-3 είχε πάρει και το πρώτο σετ, μόνο που τότε προηγήθηκε με 4-1 και είχε πολύ πιο εύκολο έργο.

Ο Ναδάλ πήρε και το τρίτο σετ με «περίπατο» (6-0), γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό που είχε κατακλύσει τις εξέδρες του Philippe Chatrier, πανηγυρίζοντας μετά το Australian Open και το Roland Garros, κάτι που καταφέρνει για πρώτη φορά στην καριέρα του, να κατακτήσει δηλαδή την ίδια σεζόν τα δύο πρώτα μεγάλα Major τουρνουά σε Μελβούρνη και Παρίσι.

Από την πλευρά του Κάσπερ Ρούουντ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, αλλά ήταν αδύνατο να τα βγάλει πέρα απέναντι στον τεράστιο αντίπαλό του. Η ήττα του δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την σπουδαία επιτυχία του τις δύο τελευταίες εβδομάδες στο Παρίσι. Έγινε ο πρώτος τενίστας από την Νορβηγία που φτάνει σε τελικό Grand Slam, παρ΄ όλα αυτά δεν μπόρεσε να γίνει αυτός που θα «έσπαγε» την κυριαρχία του Ναδάλ σε τελικό Roland Garros. Άσχετα με την ήττα του από την Δευτέρα (6/06) θα βρίσκεται στο νο6 της ATP (career high).

