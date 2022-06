Κόσμος

Σερβία: Ο Πορφύριος παρέδωσε Τόμο Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Βόρειας Μακεδονίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παράδοση του Τόμου έγινε μετά την τέλεση συλλείτουργου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Βελιγράδι.

Ο Πατριάρχης της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (SPC) Πορφύριος παρέδωσε σήμερα τον Τόμο αυτοκεφαλίας στον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Βόρειας Μακεδονία ς, Αρχιεπίσκοπο Στέφανο. Η παράδοση του Τόμου έγινε μετά την τέλεση συλλείτουργου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Βελιγράδι προεξάρχοντος του Πατριάρχη Πορφύριου και με την συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου Στέφανου και ιεραρχών των δύο Εκκλησιών.





Με την πράξη αυτή η Εκκλησία της Σερβίας αναγνωρίζει και τυπικά πλέον το αυτοκέφαλο της ορθόδοξης Εκκλησίας στην Βόρεια Μακεδονία με την επίσημη ονομασία «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία-Αρχιεπισκοπή Αχρίδος». Στην ομιλία του ωστόσο ο Πατριάρχης των Σέρβων συνέστησε στον Αρχιεπίσκοπο Στέφανο και του ιεράρχες της Εκκλησίας στην Βόρεια Μακεδονία «να εργαστούν τώρα για την ανεύρεση ενός κατάλληλου ονόματος για την νεοσύστατη Εκκλησία». Ο Πατριάρχης των Σέρβων επισήμανε ότι «η Εκκλησία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί όπλο για την επίτευξη κάποιων άλλων στόχων».





Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, ο Αρχιεπίσκοπος Στέφανος στις 12 Ιουνίου, ανήμερα της Πεντηκοστής, θα μεταβεί στο Φανάρι όπου θα συλλειτουργήσει με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.









Σημειώνεται ότι η ορθόδοξη εκκλησία των Σκοπίων αποσχίστηκε το 1967 από το Σερβικό Πατριαρχε ίο και κήρυξε το αυτοκέφαλό της με την ονομασία «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία», όμως δεν αναγνωρίστηκε από καμία άλλη επίσημη ορθόδοξη εκκλησία του κόσμου. Το Νοέμβριο του 2009, η αποκαλούμενη «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» πρόσθεσε στο όνομά της το επίθημα «Αρχιεπισκοπή Οχρίδας», αυτοαναγορευόμενη διάδοχος της παλιάς Αρχιεπισκοπής Αχρίδος.