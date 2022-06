Πλατινένιο Ιωβηλαίο: Η Βασίλισσα Ελισάβετ στον εξώστη του Μπάκιγχαμ χαιρετά το πλήθος (εικόνες)

Αιφνιδιαστική εμφάνιση από την Βασίλισσα την τελευταία ημέρα των εορτασμών για το πλατινένιο ιωβηλαίο της.



Η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε μια αινφιδιαστική εμφάνιση σήμερα στον εξώστη των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ για να χαιρετίσει το πλήθος, κατά την τελευταία ημέρα των εορτασμών για τα 70 χρόνια της βασιλείας της.

Ντυμένη στα πράσινα, η 96χρονη βασίλισσα, η οποία απουσίασε από τις περισσότερες εκδηλώσεις του πλατινένιου ιωβηλαίου της, βγήκε στον εξώστη συνοδευόμενη από τους διαδόχους της, τους πρίγκιπες Κάρολο και Ουίλιαμ, με συζύγους και παιδιά, πριν ανακρουστεί ο βρετανικός ύμνος «God Save the Queen».

Η βασίλισσα χαιρέτισε το πλήθος χαμογελώντας κατά τη σύντομη αυτή εμφάνιση, για να επιστρέψει στη συνέχεια στο εσωτερικό των ανακτόρων.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από τα ανάκτορα στο τέλος της παρέλασης που σήμανε και το τέλος των τετραήμερων εορτασμών για τα 70 χρόνια της βασιλείας της Ελισάβετ Β', η οποία ανέβηκε στο θρόνο το 1952 σε ηλικία 25 ετών. Έχει βασιλέψει περισσότερα χρόνια από κάθε άλλο βρετανό μονάρχη.

