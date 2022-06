Πολιτική

Φωτιά στην Γλυφάδα: κόντρα Παπανικολάου - Κωνσταντάτου για τα ξερά χόρτα και τον ΣΠΑΥ

Μετωπική αντιπαράθεση με αιχμές. Η “πηγή” της μεγάλης φωτιάς που επεκτάθηκε στην Βούλα, ο πυλώνας του ΔΕΔΔΗΕ και οι αναφορές για “εμπάθεια την ώρα της μάχης”.

Έντονη κόντρα μαίνεται ανάμεσα στον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου και τον Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης και Πρόεδρο του ΣΠΑΥ, Γιάννη Κωνσταντάτο, αναφορικά με την εξάπλωση της πυρκαγιάς του Σαββάτου, που ξεκίνησε από υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό, στα όρια της Γλυφάδας.

Σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ο κ. Κωνσταντάτος είπε πως η φωτιά πήρε διαστάσεις διότι ο υποσταθμός του ΔΕΔΔΗΕ δεν είχε αποψιλωθεί και ήταν γεμάτος ξερά χόρτα, όπως και η πέριξ περιοχή, επιρρίπτοντας ευθύνες στον Δήμο Γλυφάδας και συνδέοντας την εικόνα αυτή με το γεγονός της πρόσφατης αποχώρησης του Δήμου Γλυφάδας από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, που ήταν καλεσμένος στο κυριακάτικο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Ρίτσα Μπιζόγλη, σχετικά με την φωτιά του Σαββάτου και τα αίτια της εξάπλωσης της, ξεκίνησε λέγοντας πως «υπάρχει μια αναφορά του κ. Κωνσταντάτου από χθες που αναφέρεται στην Γλυφάδα και θέλω να απαντήσω. Ο κ. Κωνσταντάτος έφτασε αργά στην Γλυφάδα και το μόνο που έκανε ήταν να κάνει δηλώσεις στις κάμερες για την περιοχή, χωρίς να την γνωρίζει καλά. Όταν ρώτησε ως εκπρόσωπος του ΣΠΑΥ τι να κάνει, του είπαν να πάει στην Βούλα, γιατί στην Γλυφάδα είχαμε πλήρη ανάπτυξη των δυνάμεων μας εκεί και από την πρώτη στιγμή προστατεύσαμε τον υποσταθμό, αλλιώς θα μιλούσαμε για παραναλώμα και σήμερα εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ σήμερα».

Εξηγώντας τους λόγους της αποχώρησης του Δήμου Γλυφάδας από τον ΣΠΑΥ, ο κ. Παπανικολάου είπε «Είναι σύνδεσμος Δήμων με βασική δουλειά να κάνει δράσεις για τον Υμηττό, δεν ειναι η πυρόσβεση. Δεν ειναι επιτελοκός ο ρόλος του, είναι επικουρικός ο ρόλος του. Ο Δήμος Γλυφάδας κατέβαλε από το 2014 συνολικά 1 εκατομμύριο ευρώ και αποχωρήσαμε για να μην πληρώνουμε άλλα χρήματα σε δράσεις που δεν έχουν όφελος. Τα 130.000 ευρώ που δεν πληρώσαμε φέτος, τα αξιοποιήσαμε και αγοράσαμε 2 πυροσβεστικά οχήματα που και χθες επιχειρούσαν και σήμερα επιχειρούν».

Ακόμη σημείωσε πως την ώρα της μάχης δεν μπορεί να γίνονται επιθέσεις και δηλώσεις με εμπάθεια, στρέφοντας τα πυρά του ευθέως προς τον κ. Κωνσταντάτο.

Σε παρέμβαση του, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ είπε «δεν έχω εικόνα τι ειπώθηκε αναλυτικά, αλλά πρέπει να ειπωθεί πως όταν ο ΣΠΑΥ είχε υποχρέωση να έχει καθαρή την περιοχή, την είχε καθαρή. Η Γλυφάδα δεν ήθελε να συμμετάσχει για οικονομικούς λόγους. Πρέπει να καταλάβουμε πως ο Υμηττός είναι ενιαίος, είναι για όλους, δεν είναι βιλαέτι ενός Δήμου και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Είδαμε τις συνέπειες όταν είμαστε αυτόνομοι».

Απαντώντας, ο κ. Παπανικολάου είπε πως «Ο κ. Κωνσταντάτος δεν είναι η Πυροσβεστική, έχει άλλο ρόλο και πρέπει να το καταλάβει πρώτος και να μην μιλά με εμπάθεια».

Σχετικά με τις αιχμές για τον περιβόητο υποσταθμό και τις κινήσεις του Δήμου Γλυφάδας, ο κ. Παπανικολάου, προβάλλοντας και συγκεκριμένες φωτογραφίες που όπως ανέφερε ελήφθησαν την Κυριακή, είπε ότι «ο υποσταθμός, που είναι 500 μέτρα μακριά από την οικιστική ζώνη της Γλυφάδας, εκεί δηλαδή που είναι αρμόδιος ο Δασάρχης και ο ΔΕΔΔΗΕ, είναι κλειδωμένος. Ο υποσταθμός έχει ακόμη και σήμερα ξερά χόρτα. Τον σώσαμε τον υποσταθμό, αλλιώς θα γινόταν παρανάλωμα».

«Η φωτιά ξεκίνησε ακριβώς έξω από τον φράχτη του υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ, από έναν πυλώνα, εκεί που έχει αρμοδιότητα μόνο το δασαρχείο. Αν δεν είχαμε ενεργήσει από το πρώτο δευτερόλεπτο χθες, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να νομίζει ότι αγαπάει τον Υμηττό περισσότερο ή λιγότερο από εμάς ή είναι πιο υπεύθυνος από εμάς», κατέληξε ο κ. Παπανικολάου.