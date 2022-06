Αθλητικά

Λάρισα - Παναθηναϊκός: Νέα ήττα για τους “πράσινους”

Η Λάρισα μπήκε δυνατά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στους τελικούς της Basket League.

Η παθιασμένη Λάρισα υπερασπίστηκε και πάλι την έδρα της, απέναντι στον Παναθηναϊκό, ισοφαρίζοντας τη σειρά των ημιτελικών στα πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League σε 2-2 και δίνοντας παράταση στην αγωνία της πρόκρισης στους τελικούς, όπου περιμένει ο Ολυμπιακός. Οι Θεσσαλοί επικράτησαν με 74-62 των «πράσινων» στο Game 4 και πλέον τα πάντα θα κριθούν στο ΟΑΚΑ (8/6), με τον νικητή της σειρά να παίρνει το «εισιτήριο» για τις μάχες τίτλου.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Θοδωρή Ζάρα (17 πόντοι, 4/6 τρίποντα), τον παίκτη που έδωσε από τα 6.75 ψυχολογία στη Λάρισα στην τρίτη περίοδο, ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Στέφαν Μούντι. Ακόμη ένα νταμπλ νταμπλ από τον Ουσμάν Κρουμπάλι (12 πόντοι, 16 ριμπάουντ). Από τον Παναθηναϊκό των μόλις 5/27 τριποντων, ξεχώρισαν οι Ιωάννης Παπαπέτρου (12π.) και Ντάριλ Μέικον (12π.).

Τα δεκάλεπτα: 19-11, 29-30, 52-50, 74-62

Με... ενορχηστρωτή της επίθεσης τον Μούντι, η Λάρισα αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό, ξεφεύγοντας με 10-4 στο 5΄ και 17-6 στο 7΄, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +8 (19-11). Η άμυνα των «πράσινων» κράτησε στη δεύτερη περίοδο τους Θεσσαλούς στους 10 πόντους και με τους Κασελάκη, Μέικον και Παπαπέτρου μπροστάρηδες της επίθεσης, το «τριφύλλι» απάντησε με επιμέρους σκορ 10-19, προσπερνώντας στο τέλος του ημιχρόνου (29-30).

Μάχη σώμα με σώμα έγινε στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, μέχρι να βρει ρυθμό από τα 6.75 ο Ζάρας, ο οποίος με δύο κολλητά τρίποντα έδωσε αέρα στην ομάδα του, παραδίδοντας τη σκυτάλη του σκοραρίσματος στον Χάντσον, διαμορφώνοντας το 51-45 στο 28΄ από τη γραμμή των βολών. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έκλεισε το δεκάλεπτο σε απόσταση αναπνοής και αποφασισμένος για νέα ανατροπή (52-50). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 24΄ η Λάρισα έχασε τον Μάριτς, ο οποίος υπέπεσε στο τέταρτο φάουλ του, διαμαρτυρήθηκε, δέχθηκε τεχνική ποινή και αποχώρησε.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Κασελάκης χάρισε και πάλι το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (52-53), ενώ ο Νέντοβιτς έγραψε το 54-59. Και πάλι όμως οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τη διαφορά... Ο Παπαπέτρου αποχώρησε με πέντε φάουλ στο 33΄, ο Ζάρας ισοφάρισε σε 61-61 στο 34΄, ενώ με την αστοχία να έχει εγκατασταθεί στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, ο Κρουμπάλι διαμόρφωσε το 66-62 στο 37΄. Με τους Παπαπέτρου, Γουάιτ, Παπαγιάννη εκτός αγώνα με 5 φάουλ, ο Παναθηναϊκός δεν είχε δυνάμεις για νέα ανατροπή, με τη Λάρισα να παίρνει τη νίκη και να ελπίζει σε νέο θαύμα στο ΟΑΚΑ, στο Game 5.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Κρουμπάλι 12, Καράμπελας 1, Μπέρζινς 2, Μάριτς 6, Μούντι 13 (1), Χάντσον 10 (1), Τσαϊρέλης 13, Ζάρας 17 (4), Παπαντωνίου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Σίβα 2, Παπαγιάννης 3, Παπαπέτρου 12 (2), Γουάιτ 4, Νέντοβιτς 11 (1), Μέικον 12, Μποχωρίδης, Κασελάκης 9 (1), Έβανς 5, Σαντ-Ρος 4 (1).

