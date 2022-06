Κοινωνία

Amber Alert για 11χρονο που εξαφανίστηκε την Κυριακή

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον εντοπισμό του αγοριού. "Το Χαμόγελο του Παιδιού" ενεργοποίησε τον μηχανισμό Amber Alert.

Συγκεκριμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Στις 05/06/22, πρωινές ώρες εξαφανίστηκε από την περιοχή του Γουδί, ο Αντόνοβ (επ.) Ίλκο Μάρεβ (ον.), 11 ετών, βουλγαρικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS κατόπιν εισαγγελικής απόφασης.

Ο Αντόνοβ (επ.) Ίλκο Μάρεβ (ον.) έχει σκουρόχρωμη επιδερμίδα, μαύρα μαλλιά και μάτια, ύψος 1.30 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι μακρυμάνικη μπλούζα, κόκκινη βερμούδα και κόκκινα αθλητικά παπούτσια. Έχει καφέ σακίδιο πλάτης. Ομιλεί μόνο τη βουλγαρική και την ρομανί γλώσσα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ».

