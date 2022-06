Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός έγινε αισθητός σε Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα

Σε περιοχές τουλάχιστον τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων έγινε αισθητή η νυχτερινή επίσκεψη του “Εγκέλαδου”

Ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 22:23 της Κυριακής, σε περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Φωκίδας και της Κορινθίας, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στον δυτικό Κορινθιακό κόλπο, επτά χιλιόμετρα, νοτιοδυτικά της Ερατεινής Φωκίδας, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα περίπου 62,7 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 10 χιλιόμετρα, βορειοανατολικά του Αιγίου.

