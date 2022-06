Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο: Διασωληνωμένος 17χρονος - Υποβλήθηκε σε αφαίρεση νεφρού

Αγωνία για την τύχη του ανήλικου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πως συνέβη το ατύχημα.

Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ένας 17χρονος.

Ο 17χρονος φέρει σοβαρά τραύματα, έπειτα από τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, η μηχανή που οδηγούσε ο 17χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά ο ανήλικος.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας,

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο.

Ο 17χρονος υποβλήθηκε σε νεφρεκτομή ενώ χρειάστηκε πολλές μεταγγίσεις αίματος.

Παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Πηγή: thestival.gr





