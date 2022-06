Πολιτική

Κωνσταντάντος στον ΑΝΤ1: Όταν ήταν ευθύνη του ΣΠΑΥ ο υποσταθμός της Γλυφάδας, ήταν καθαρός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος Ελληνικού ανταπαντά στον Δήμαρχο Γλυφάδας που τον κατηγορεί για αποχώρησή του από τον ΣΠΑΥ.

«Ήμασταν εκεί με 100 αυτοκίνητα του ΣΠΑΥ και του Δήμου, με πάρα πολύ κόσμο και την ίδια στιγμή είχαμε λιπόθυμος», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Δήμαρχος Ελληνικού, Γιάννης Κωνσταντάντος, απαντώντας στον δήμαρχο Γλυφάδας.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, «ο ΣΠΑΥ έχει σβήσει εκατοντάδες φωτιές, από τότε που ο Χαρδαλιάς ήταν πρόεδρος» και παρουσιάζοντας σχετικές φωτογραφίες, είπε πως, «ο υποσταθμός της Γλυφάδας ήταν πεντακάθαρος, όταν ήταν στην ευθύνη του ΣΠΑΥ, αλλά όταν έφυγε η Γλυφάδα, ήταν αυτή η κατάσταση».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι, στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, «το δασαρχείο πάει να καθαρίσει, κι όταν δεν πάει το δασαρχείο πάμε εμείς».





Ειδήσεις σήμερα:

Ομόνοια: θύμα εκμετάλλευσης έπεσε εξαφανισμένο παιδί

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι τις 10 Ιουνίου

Εθνική Αργεντινής: Ο Μέσι έβαλε πέντε γκολ σε φιλικό με την Εσθονία