Κοινωνία

Άραξος: Γκάζωσε το αυτοκίνητό του και έπεσε στην είσοδο της 116 Πτέρυγα Μάχης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην 116 Πτέρυγα Μάχης. Άγνωστος άρχισε να φωνάζει, και έριξε το αυτοκίνητό του στην πόρτα. Τι βρέθηκε στο όχημά του.

Την κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε σήμερα τα ξημερώματα η απόφαση ενός 47χρονου, ο οποίος είχε στην κατοχή του μαχαίρια και τσεκούρι, να σταθμεύει το φορτηγό του, κοντά στην κεντρική πύλη της 116 πτέρυγας μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, στον Άραξο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 47χρονος στάθμευσε, περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, το φορτηγό του κοντά στην κεντρική πύλη του στρατιωτικού αεροδρομίου.

Ο άνδρας έγινε αμέσως αντιληπτός από τους σκοπούς που βρίσκονταν στην πύλη, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Μέσα σε λίγη ώρα αστυνομικές δυνάμεις έφθασαν στο σημείο και αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ζήτησαν από τον 47χρονο να βγει από το φορτηγό του.

Ο άνδρας, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, δεν υπάκουε στις εντολές των αστυνομικών και περίπου στις 5:00 το πρωί έθεσε σε κίνηση το φορτηγό και στην συνέχεια προσέκρουσε στην καγκελόπορτα της πύλης του στρατιωτικού αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.

Αμέσως μετά επενέβησαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 47χρονο, τον έβγαλαν έξω από το αυτοκίνητο και πριν τον συλλάβουν, κατάφεραν να του πάρουν το μαχαίρι που κρατούσε.

Στην συνέχεια, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο μέσα στο φορτηγό, όπου βρήκαν δύο μαχαίρια, ένα τσεκούρι, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.

Κατόπιν, ο 47χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Δυτικής Αχαΐας, όπου κρατείται και ανακρίνεται, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Πηγή: tempo24

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2022 – ΓΕΛ: Εξετάσεις σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία

Ομόνοια: θύμα εκμετάλλευσης έπεσε εξαφανισμένο παιδί

Εθνική Αργεντινής: Ο Μέσι έβαλε πέντε γκολ σε φιλικό με την Εσθονία