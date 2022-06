Κοινωνία

Καιρός: Η “ψυχρή λίμνη” φέρνει εβδομάδα αστάθειας

Εβδομάδα αστάθειας ξεκινά σήμερα, με φαινόμενα κατά τόπου έντονα.

Αποκομμένο βαρομετρικό χαμηλό με ψυχρό πυρήνα, που από σήμερα στροβιλίζεται πάνω από τη δυτική Μαύρη Θάλασσα, καθώς και ατμοσφαιρική διαταραχή που θα προσεγγίσει την χώρα μας από τα βορειοδυτικά στα μέσα της εβδομάδας, θα ενισχύσουν σημαντικά την αστάθεια ως την Παρασκευή, προβλέπει το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το φαινόμενο που ονομάστηκε «ψυχρή λίμνη» θα προκαλέσει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις θα συνοδεύονται από χαλάζι, τις μεσημεριανές, απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες, κατά κύριο λόγο στις ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική πτώση από αύριο Τρίτη και στα δυτικά τμήματα της χώρας από μεθαύριο Τετάρτη.

Σήμερα αναμένονται βροχές από τις πρωινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, οι οποίες σταδιακά θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα τμήματα της Θράκης, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, στην Πελοπόννησο, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Από το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν καταιγίδες και τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους πολύ ισχυρά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα συνοδεύονται από χαλάζι.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ενδεχομένως χαλαζοπτώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στον νομό Θεσσαλονίκης, ενώ στην Αττική τα ισχυρότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε βόρειους τομείς του νομού. Ο προγνωστικός Δείκτης Επικινδυνότητας του Επεισοδίου Βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index - RPI) είναι στο επίπεδο 2 του πεντάβαθμου δείκτη του meteo.

