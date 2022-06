Πολιτική

Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: Ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων που εισάγουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα μέτρα ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα.

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά τα ζητήματα και κάνει παρεμβάσεις, το θέμα του ΦΠΑ είναι ότι, δημιουργεί μεγάλο κενό στα δημοσιονομικά, χωρίς να είναι βέβαιη η αποτελεσματικότητα του μέτρου. Είναι όμως ένα μέτρο που εξετάζεται», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κληθείς να απαντήσει στο αν θα μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά είδη, όπως το ψωμί.

Ο Γιώργος Γεωργαντάς σημείωσε ότι, με τη μείωση του ΦΠΑ, «λίγες φορές φάνηκε η διαφορά» κι έφερε ως παράδειγμα τη μείωση 6% στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές».

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι, «με την πολύ σοβαρή παρέμβαση στο ρεύμα, θα δούμε ότι θα έχουμε αλλαγή στην τιμή των προϊόντων».

Για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, είπε ότι, «υπάρχουν προϊόντα που εισάγουμε, αλλά πρώτη φορά από το 1984 έχουμε θετικό ισοζύγιο. Τα προϊόντα που εξάγουμε είναι πολύ περισσότερα».

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι, «δεν θα έχουμε ελλείψεις», σημειώνοντας ότι, «φάνηκε ότι έχουν καλλιεργηθεί αυτό που μένει τώρα είναι η καλή σοδειά.

Ενισχύσαμε με εθνικούς πόρους τον πρωτογενή τομέα και θα ενισχύσουμε πάλι με ευρωπαϊκούς όρους. Θα γίνει προσαρμογή και στη νέα πραγματικότητα».

Εξήγησε ότι, «η παρέμβαση στο ρεύμα θα βοηθήσει», σημειώνοντας πως, «κάνουμε παρεμβάσεις για την αύξηση της παραγωγής, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε την παραγωγή προϊόντων που εισάγουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Η “ψυχρή λίμνη” φέρνει εβδομάδα αστάθειας

Άραξος: Γκάζωσε το αυτοκίνητό του και έπεσε στην είσοδο της 116 Πτέρυγα Μάχης

Κορονοϊός - Παυλάκης: Φόβοι για έξαρση το καλοκαίρι – Οι τρεις μύθοι