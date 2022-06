Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022 - ΓΕΛ: Τα θέματα στα Μαθηματικά

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων που έδιναν Μαθηματικά.

Με Αρχαία, Βιολογία και Μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες για τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων.

Τα θέματα που έπεσαν στα Μαθηματικά

Οι εξετάσεις για τους απόφοιτους των ΓΕΛ συνεχίζονται την Τετάρτη με τους υποψήφιους να διαγωνίζονται σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

