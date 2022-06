Κόσμος

ΗΠΑ: Πάνω από 124 νεκροί σε 300 περιστατικά με πυροβολισμούς μέσα σε τρεις ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν τα στοιχεία σε ένα ατέρμονο κύμα ένοπλης βίας που αναγκάζει τις ΗΠΑ να εξετάσουν τρόπους για τον περιορισμό αυτών των επεισοδίων.

Ένας καθηγητής από τη Φιλαδέλφεια, μια έφηβη από την Αριζόνα και ένας αστυνομικός στο Σικάγο ήταν μεταξύ των εκατοντάδων ανθρώπων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το Σαββατοκύριακο, σε ένα ατέρμονο κύμα ένοπλης βίας που αναγκάζει τις ΗΠΑ να εξετάσουν τρόπους για τον περιορισμό αυτών των επεισοδίων.

Περισσότεροι από 124 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 325 τραυματίστηκαν σε τουλάχιστον 300 επεισόδια με πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε όλη τη χώρα από την Παρασκευή, σύμφωνα με το GunViolenceArchive.org, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εδρεύει στην Ουάσινγκτον και καταγράφει τα συμβάντα με πυροβόλα όπλα.

Τα επεισόδια αυτά σημειώθηκαν έπειτα από τις πολύνεκρες επιθέσεις στο Ουβάλντε του Τέξας, το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης και την Τάλσα της Οκλαχόμας, που αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για την επιβολή περιορισμών στην οπλοκατοχή.

Μετά και τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου, οι δήμαρχοι ορισμένων μεγάλων πόλεων εξέφρασαν την απογοήτευσή τους και την οργή τους για τις συνέπειες που έχει η ένοπλη βία στις κοινότητές τους. «Κουράστηκα να εμφανίζομαι ενώπιον σας και να σας μιλάω για όπλα και για πτώματα», είπε ο δήμαρχος της Τσατανούγκα, ο Τιμ Κέλι, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγες ώρες αφότου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν από πυρά σε ένα ναϊτκλάμπ της πόλης του.

«Το κύμα της ένοπλης βίας που βλέπουμε σε όλη τη χώρα και εδώ στη Φιλαδέλφεια δεν με λυπεί απλώς, με θυμώνει», είπε από την πλευρά του ο δήμαρχος Τζιμ Κένεϊ αφού τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από πυρά σε ένα κατάμεστο μπαρ. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Κρις Μίνερς, εκπαιδευτικός σύμβουλος στο ιδιωτικό κολέγιο Ζιράρντ της Φιλαδέλφειας. «Βλέπουμε να χάνονται ζωές ανόητα και άλλοι να τραυματίζονται σε άλλη μια αποτροπιαστική, θρασύδειλη, κατάπτυστη ενέργεια ένοπλης βίας», πρόσθεσε ο Κένεϊ.

Νωρίτερα σήμερα η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ επικύρωσε 10 νομοσχέδια για τον έλεγχο των όπλων, καθιστώντας τα νόμους. Στην Ουάσινγκτον, το Κογκρέσο εξετάζει διάφορα μέτρα για τον έλεγχο της οπλοκατοχής, όμως ένας νέος ομοσπονδιακός νόμος θα είναι δύσκολο να περάσει, ιδίως από τη Γερουσία, εξαιτίας των εμποδίων που εγείρουν οι Ρεπουμπλικάνοι.

«Χρειάζεται τώρα αλλαγή», είπε η δημάρχος του Φοίνιξ Κέιτ Γκαλέγκο αφού μια 14χρονη σκοτώθηκε και άλλοι 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά σε έναν εμπορικό δρόμο το Σάββατο.

Το απόγευμα της Κυριακής στη Σάουθ Σάιντ του Σικάγο, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ενώ διενεργούσε τροχονομικό έλεγχο. Είναι ο δεύτερος που δέχεται πυρά στην περιοχή αυτή τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. «Πόσοι αστυνομικοί και κάτοικοι πρέπει να πέσουν θύματα ένοπλης βίας για να δράσουμε;» διερωτήθηκε η δήμαρχος του Σικάγο Λόρι Λάιτφουτ.

«Αρκετά»

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιθυμεί το Κογκρέσο, αν δεν μπορεί να τα απαγορεύσει, να αυξήσει τη νόμιμη ηλικία για την αγορά αυτόματου όπλου από τα 18 χρόνια στα 21.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με μια ομάδα κοινοβουλευτικών που προέρχονται και από τα δύο κόμματα. Ένα δύσκολο έργο καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι απορρίπτουν συστηματικά τα μέτρα που έχουν στόχο την επιβολή ρυθμιστικού πλαισίου στην οπλοκατοχή.

Ο Μέρφι δήλωσε χθες Κυριακή ότι η ομάδα ελπίζει να καταρτίσει μια σειρά νομοσχεδίων τα οποία θα μπορέσουν να έχουν τη στήριξη τουλάχιστον 10 Ρεπουμπλικάνων ώστε να μπορέσουν να εγκριθούν από τη Γερουσία. «Πιστεύω ότι οι πιθανότητες είναι καλύτερες από ποτέ», τόνισε στο CNN.

Τα μέτρα αυτά που βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, «κάποιες μετριοπαθείς αλλαγές, αλλά σημαντικές, στους νόμους για τα πυροβόλα όπλα», ανάμεσα στις οποίες και ο πιο ενδελεχής έλεγχος των επίδοξων αγοραστών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CBS News/YouGov που δημοσιεύθηκε χθες, η πλειοψηφία των Αμερικανών τάσσεται υπέρ της αυστηροποίησης των κανόνων για την οπλοκατοχή και υπέρ της απαγόρευσης των ημιαυτόματων όπλων. Όμως η δημοσκόπηση αποκάλυψε σε ποιο βαθμό το ζήτημα, όπως και άλλα, διχάζει βαθιά τους Αμερικανούς.

Το 72% των υποστηρικτών των Δημοκρατικών εκτιμά ότι η χώρα θα ήταν πιο ασφαλής αν κυκλοφορούσαν λιγότερα όπλα. Σχεδόν οι μισοί (46%) ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων δήλωσαν αντίθετα ότι η ασφάλεια της χώρας θα ενισχυόταν αν περισσότεροι Αμερικανοί είχαν στην κατοχή τους όπλα.

Στις ΗΠΑ το 2020 κυκλοφορούσαν 393 εκατομμύρια όπλα, αριθμός μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της χώρας. Από την αρχή της φετινής χρονιάς 18.574 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλο όπλο, από τους οποίους οι 10.300 αυτοκτόνησαν, σύμφωνα με το Gun Violece Archive.

Εκτός από τη σφαγή στο Τέξας έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ μια σειρά ιδιαίτερα αιματηρών περιστατικών με πυροβόλα όπλα.

Στις 14 Μαΐου ένας λευκός άνδρας, ο οποίος αυτοχαρακτηριζόταν «ρατσιστής» και «αντισημίτης», σκότωσε 10 Αφροαμερικανούς σε ένα σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε νοσοκομείο της Τάλσα στην Οκλαχόμα. Ο δράστης είχε στόχο έναν γιατρό που τον είχε χειρουργήσει στη μέση και τον θεωρούσε υπεύθυνο για τους πόνους από τους οποίους υπέφερε, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασπρόπυργος: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

ΗΠΑ: Αγοράκι 2 χρονών πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και ισχυρές καταιγίδες την Τρίτη