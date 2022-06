Κόσμος

Πρόταση μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον

Ραγδαίες εξελίξεις στην Βρετανία. Συντηρητικοί κατέθεσαν πρόταση μομφής στον Μπόρις Τζόνσον. Σήμερα η ψηφοφορία. Η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα αντιμετωπίσει πρόταση μομφής προερχόμενη από βουλευτές του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματός του αργότερα σήμερα, δήλωσε στους βουλευτές ο πρόεδρος της Επιτροπής 1922 Γκρέιαμ Μπρέιντι.

"Το όριο του 15% των βουλευτών του κόμματος που επιδιώκουν να διεξαχθεί ψηφοφορία για πρόταση μομφής κατά του ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος ξεπεράστηκε", γράφει ο Μπρέιντι σε επιστολή του στους βουλευτές των Τόρις.

"Σύμφωνα με τους κανόνες, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μεταξύ των 18:00 και 20:00 (20:00 και 22:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα 6η Ιουνίου-- αναμένεται να επιβεβαιωθούν οι λεπτομέρειες. Οι ψήφοι θα καταμετρηθούν αμέσως μετά. Ανακοίνωση θα γίνει εν ευθέτω χρόνω", προσθέτει.

Η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ

Η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής κατά του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον που αναμένεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα θα προσφέρει την ευκαιρία να δοθεί τέλος στις εικασίες μηνών για την ηγεσία του, δήλωσε εκπρόσωπος του Τζόνσον.

"Σήμερα δίνεται η ευκαιρία να τερματιστούν μήνες εικασιών και να επιτραπεί η κυβέρνηση να τραβήξει μια γραμμή και να προχωρήσει", σημείωσε ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

"Ο πρωθυπουργός χαιρετίζει την ευκαιρία να στηρίξει την υπόθεσή του στα μέλη του κοινοβουλίου και θα τους υπενθυμίσει ότι, όταν είναι ενωμένοι και επικεντρωμένοι στα ζητήματα που έχουν σημασία για τους ψηφοφόρους, δεν υπάρχει πιο εξαιρετική πολιτική ομάδα", κατέληξε.

