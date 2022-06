Life

Δίκη Λιγνάδη - Κούγιας: ένταση με ακροάτρια (βίντεο)

Η γυναίκα, παρενέβη κατά τη διάρκεια δηλώσεων του Αλέξη Κούγια, με τα πνεύματα να... οξύνωνται.

Η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη συνεχίζεται με την ένταση να κρατά καλά τόσο μέσα όσο και έξω από τις δικαστικές αίθουσες.

Στη δικαστική αίθουσα, με την εξέταση του μάρτυρα Ν.Σ. οι διάλογοι με τον συνήγορο υπεράσπισης

Κατά τη διάρκεια δηλώσεων που έκανε έξω από το δικαστικό μέγαρο στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ο Αλέξης Κούγιας, που εκπροσωπεί τον ηθοποιό και σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμό, επικράτησε ένταση με μία ακροάτρια της δίκης.

Πιο συγκεκριμένα, όσο ο γνωστός ποινικολόγος μιλούσε για την εξέλιξη της δίκης, μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο του φώναξε "Ντροπή σου, ντροπή σου, δε λες ότι απείλησες το ακροατήριο".

Ο δικηγόρος της απάντησε ποια είναι αυτή, με τη γυναίκα να φωνάζει, "αυτή που απείλησες", με τον δικηγόρο να λέει "ηρεμήστε κυρία μου, μη σας απευθύνω την ίδια ευχή όπως την προηγούμενη φορά".

