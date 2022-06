Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας

Στη σύλληψη ενός παράγοντα ποδοσφαίρου προχώρησε η αστυνομία. Τι συνέβη;

Παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας συνελήφθη επειδή εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για διαιτητική απόφαση.

Το περιστατικό συνέβη σε χθεσινό αγώνα μπαράζ ανάμεσα στην Αναγέννηση Επανομής και τον Αστέρα Τριποτάμου για την άνοδο στην Γ' Εθνική.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 67χρονο παράγοντα της πρώτης ομάδας, η οποία ηττήθηκε τελικώς. Συνελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, ενώ κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

