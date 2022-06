Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Σελήνη στην Παρθένο και οι προβλέψεις για τη Δευτέρα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Σημαντικές ευκαιρίες φέρνει η Σελήνη στην Παρθένο, μας ενημέρωσε η Λίτσα Πατέρα για τη Δευτέρα.

Είναι μια πολύ καλή περίοδος για τα επαγγελματικά, και η δημιουργικότητα θα φτάσει στα ύψη καθώς οι όψεις είναι αρκετά θετικές. Η αντιμετώπιση σε τυχόν ζητήματα στη δουλειά καλό είναι να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία.

Ακόμη, φιλικές επαφές θα είναι σημαντικές και για πολλά ζώδια θα είναι μία περίοδος που μπορεί να βρουν το άλλο τους μισό, ενώ για άλλα, θα υπάρξουν κάποια συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

