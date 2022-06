Συνταγές

Καλοκαιρινή τηγανιά ψαρονέφρι από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μοιράζεται τα μυστικά του για λαχταριστή τηγανιά που μυρίζει... καλοκαίρι.



Συνταγή για καλοκαιρινή τηγανιά ψαρονέφρι ετοίμασε και μας έδειξε βήμα – βήμα τη Δευτέρα, ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος, μοιράστηκε τα μυστικά για την πεντανόστιμη συνταγή που συνόδευσε με τσιπς λαχανικών. Πιπεριές, μελιτζάνες, τοματίνια και κολοκυθάκι, πλαισιώνουν το ψαρονέφρι, χαρίζοντας μία γευστική έκρηξη.

Συστατικά:

1 ψαρονέφρι

1 μικρό λευκό κρεμμύδι

2 Πολύχρωμες πιπεριές

1/2 σκ σκόρδο

2 χούφτες σταφύλια χωρίς κουκούτσια

1 σφηνάκι ούζο

2 κολοκυθάκια

Δυόσμο

100 ml ζωμό ή νερό

Αλάτι, πιπέρι

Η συνταγή:



Κόβουμε σε λεπτές λωρίδες το ψαρονέφρι. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι.

Κόβουμε σε κομμάτια τις πιπεριές και τα κολοκυθάκια.

Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το ψαρονέφρι σε ένα μεγάλο τηγάνι, στη συνέχεια το βγάζουμε σε ένα πιάτο, προσθέτουμε πάλι ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι, τις πιπεριές και τα κολοκυθιά.

Αφήνουμε να μαλακώσουν και στη συνέχεια προσθέτουμε το ψαρονέφρι, τα σταφύλια ολόκληρα, το σκόρδο και σβήνουμε με το ούζο.

Μετά από 2 λεπτά αφού ανακατέψουμε προσθέτουμε τον ζωμό.

Τέλος πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο δυόσμο.

