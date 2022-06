Κοινωνία

Φωτιά στη Λούτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια. Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρα στην πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στη Λούτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

Επί τόπου σπεύδουν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παυλάκης: Φόβοι για έξαρση το καλοκαίρι – Οι τρεις μύθοι

Βόλος - Κακοποίηση ζώου: Βασανιστικός θάνατος για σκύλο στο σπιτάκι του

Άραξος: Γκάζωσε το αυτοκίνητό του και έπεσε στην είσοδο της 116 Πτέρυγα Μάχης